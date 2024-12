VENCER NA VIDA – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Sonhar

“Nunca deixe de sonhar! sonhe, sonhe e novamente sonhe, até que os seus sonhos se tornem realidade.” (Escritor: Ricardo Alfredo)

VENCER NA VIDA

Esse é um tema complexo, pois ter vitória na vida nem sempre é sinônimo de riqueza ou poder. E quase sempre, a grande vitória está fora dos holofotes e dos olhares humanos.

Na visão Cristocêntrica, a maior vitória é aprender a confiar em Cristo como centro de toda a vontade permissiva. E assim, confiar no Eterno é compreender que sua vontade prevalece sobre tudo e todos.

Eis algumas passagens bíblicas que podem fortalecer sua esperança de vitória em Cristo. Leia-as como coração e a mente aberta, pedindo ao espírito Santo para orientá-lo na jornada da vida.

1- O caminho – Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. (1 João 5:5)

2- Espere pelo Senhor – Não diga: “Eu o farei pagar pelo mal que me fez!” Espere pelo Senhor, e ele dará a vitória a você. (Provérbios 20:22)

3- Vençam o mal com o bem – Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. (Romanos 12:21)

4- Nascido de Deus vence – O que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. (1 João 5:4)

5- Senhor protege aqueles que o temem – Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército; nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória; apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. (Salmos 33:16-19)

6- Ele coroa de vitória os oprimidos – O Senhor agrada-se do seu povo; ele coroa de vitória os oprimidos. (Salmos 149:4)

7- Nós confiamos no nome do Senhor – Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. (Salmos 20:7-8)

8- Vencendo o mundo – Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. (2 Timóteo 2:5)

Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: 9 9- Esquecendo-me e avançando – esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. (Filipenses 3:13-14)

10 – Ao vencedor – “Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. (Apocalipse 2:7)

11- Posso transpor muralhas – Com o teu auxílio posso atacar uma tropa; com o meu Deus posso transpor muralhas. (Salmos 18:29)

12- Escudo de vitória – Tu me dás o teu escudo de vitória; tua mão direita me sustém; desces ao meu encontro para exaltar-me. (Salmos 18:35)

Seguramente, todos desejam vencer na vida, visto que a derrota não faz parte da alma humana que foi criada para vencer. Então, desistir dos sonhos e abandonar o campo das ideias é impossível. Por outro lado, cada erro que cometemos na vida é um aprendizado, logo, as Sagradas Letras alertam para continuar em frente e nunca desistir, pois o eterno, com seu olhar de amor, está de braços abertos lhe esperando. Então, só nos resta vencer!

PENSAMENTO – A graça

“A tua graça me basta”. (Escritor: Ricardo Alfred

BATE PAPO

Bate papo sobre Mossoró com a jornalista Lúcia Rocha ao lado do acadêmico Antônio Marcos de Oliveira. O PCAMMM muito bem visitado nessa manhã de sábado 07/11/24.

FOTO HISTÓRICA

Wellington Barreto – Uma das últimas vezes que esteve na casa do amigo Betinho Rosado, um dos mais preparados políticos do RN.

Homenagem – três certificados, dois Nacionais e um Internacional

Como simples servo que sou, reconheço que não sou merecedor de inúmeras homenagens. Todavia, quero agradecer aos meus pares pela generosidade e bondade para com este simples escrivão provinciano e servo do Eterno Deus.

ANIVERSARIANTE ACJUS

Parabéns a Confreira Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros pelo aniversário que se comemora, pela trajetória vitoriosa de lutas e conquistas, pela família constituída, pelo abraço às causas sociais, culturais e desenvolvimentistas para a nossa cidade e o RN. Desejamos-lhes muitos anos de vida com saúde, fé em Deus, paz e felicidades sempre. Muito obrigado por tudo. Para nós da ACJUS e do PCAMMM é um grande prazer contarmos com a vossa convivência.

FRANCISCO PÉRICLES DE AMORIM, UM DOS GRANDES.

Muito digno de homenagens o nosso querido amigo professor Confrade FRANCISCO PÉRICLES DE AMORIM

ACADÊMICOS FORAM BALUARTES NA LUTA PELA CONSTITUIÇÃO DA ACJUS

ACJUS dentro da programação alusiva aos 10 da nossa instituição na oportunidade de em tributo de reconhecimento e gratidão, homenagearmos as Confreiras Vanda Jacinto, Taniama Vieira da Silva Barreto e o acadêmico Antônio Marcos de Oliveira e Ricardo Alfredo. Momento acontecido no PCAMMM. Os referidos acadêmicos foram baluartes na luta pela constituição da ACJUS, construção do PCAMMM e consolidação institucional. Além dessa grande participação, devemos realçar o trabalho que cada um desenvolveu ao longo do ano de 2024, sempre elevando os nossos postulados culturais, educacionais e sociais, contribuindo para que Mossoró, apesar de muitos descasos, seja considerada uma cidade cultural. Agradecemos às Confreiras Vanda Jacinto e Taniama Vieira da Silva Barreto, bem como aos todos componentes do nosso corpo acadêmico que dignificam o verdadeiro sentido da luta em grupo e respeitam a nossa instituição.

Sábado foi de trabalho e reconhecimento. Sempre é bom reconhecer os valores dos outros. Bom domingo, que Senhora da Conceição seja o farol de nossas vidas.

O BOM AMIGO QUE PARTIU

Sem combinar, nosso querido amigo foi chamado na eternidade pelo rei Universal.

DESTAQUE DA CULTURAL

Parabéns a Confreira Welma Maria Ferreira de Menezes, repercutindo o trabalho no continente Europeu. É isso que nós almejamos para os nossos acadêmicos.

CONVITE A VISITA

GALERIA – ACJUS/PCAMMM

ACJUS/PCAMMM – Galeria sendo atualizada com fotos da Convenção Internacional Cultural e honraria da Câmara Municipal.

FOTOS HISTÓRICA

dezembro/2014

2018

2018

2010 – lançamento do livro Reflexões.

CALENDÁRIO DA ALAM

A ALAM, em 2025 tem a seguinte programação em 2025

14 de março

07 a 13 de setembro

27 a 30 de dezembro

01 a 03 de fevereiro

ACJUS – ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO DE 2024

Concluímos o ano acadêmico de 2024 com uma Sessão Solene comemorativa aos 10 anos de fundação da nossa instituição, sem dúvidas, um evento marcante que foi realizado no dia 29/11 – no Teatro Alpha Lyra do Colégio Mater Christi.

Numa forma de gratidão, mas ao mesmo de reconhecimento às virtudes de algumas personalidades e instituições, outorgamos as medalhas Ruy Barbosa, Sátiro Cavalcanti Dantas e Maria Hélderi de Queiroz Diógenes Negreiros, além da comenda Cultural e Social acadêmico Milton Marques de Medeiros e o diploma de honra ao mérito Cultural e Educacional magnífica reitora Maria Gomes de Oliveira.

Na mesma sessão, e primeira vez, promovemos o lançamento de um livro sobre o acadêmico e Padre Sátiro Cavalcanti Dantas, numa organização do acadêmico Geraldo Maia do Nascimento.

UM VENCEDOR

WILSON BEZERRA DE MOURA, HISTÓRICO DIRETOR, NOSSO AMIGO E CONFRADE.

“AMIGO É IRMÃO”.

– CHEGOU em Mossoró no ano de 1974, vindo de PATU, decidiu enfrentar o desafio de morar numa cidade grande para que os filhos ESTUDASSEM, TRABALHASSEM e VENCESSEM na vida.

– EM aqui chegando, fomos estudar no COLÉGIO ESTADUAL, uma escola pública com ensino de excelência e que competia com as grandes da nossa cidade, principalmente com os particulares frequentados pela elite mossoroense, como o DOM BOSCO, COLÉGIO DAS IRMÃS e o DIOCESANO.

– NA época não havia essa de se receber bolsa escola, bolsa família, pé de meia, fardamento, tênis, canetas, cadernos, merenda e ônibus de graça. Nada de incentivo do governo. Aliás, o único incentivo era estudar numa boa escola.

FÉ, SEMPRE TER FÉ!

Assim dizia minha inesquecível mãe, Maria Alice da Silva (ou Alice Bento, como era conhecida), “Fé, sempre ter Fé”.

O Acadêmico Charles Lamartine de Sousa Freitas, foi o responsável pela benção da abertura da Sessão Solene comemorativa aos 10 anos de fundação da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, ACJUS, evento magnânimo acontecido no dia 29/11 – no Teatro ALPHA LYRA, espaço cultural do Colégio Mater Christi.

O acadêmico e Padre Charles Lamartine de Sousa Freitas, com sua impressionante capacidade de articulação e de pensamento, emocionou aos presentes com uma poderosa reflexão sobre o verdadeiro significado da existência e a fé. “Fé, sempre ter fé”

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Ricardo Alfredo vem apresentando uma programação especial com diversos vídeos no programa da TV Câmara de Mossoró no RN. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia e ore comigo – Salmo 46

Deus é nosso refúgio e fortaleza — Ele habita em Sua cidade, realiza coisas maravilhosas e diz: Aquietai-vos e sabei que Eu sou Deus.

Cântico sobre Alamote, para o músico-mor entre os filhos de Coré.

1 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.

2 Pelo que não temeremos, ainda que se mude a terra, e ainda que se transportem os montes para o meio dos mares.

3 Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. (Selá.)

4 Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.

5 Deus está no meio dela, não se abalará; Deus a ajudará ao romper da manhã.

6 As nações se embraveceram; os reinos se moveram; ele levantou a sua voz e a terra se derreteu.

7 O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio. (Selá.)

8 Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra!

9 Ele faz cessar as guerras até o fim da terra; quebra o arco e corta a lança; queima os carros no fogo.

10 Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre as nações; serei exaltado sobre a terra.

11 O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio. (Selá.)