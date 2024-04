VENCENDO A ANSIEDADE. – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – a resposta

“Quando eles me cercarem, clamarei ao Eterno, que tem resposta”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

VENCENDO A ANSIEDADE.

Nosso mundo vem passando por mudanças bruscas e repentinas, tanto nos conceitos sociais, como no mundo das tecnologias. E essas mudanças vêm gerando uma doença fatal na humanidade, o mal do século, a qual é a ansiedade.

A ansiedade, ou sentimento de ansiedade, ocorre quando temos um estado de preocupação constante, ou até mesmo de um nervosismo intenso gerado pelo medo. É bom lembrar que a ansiedade é uma reação natural do corpo, porém, quando excede o seu limite, torna-se um distúrbio, e quase sempre se transforma em diversos transtornos, inclusive, podendo levar à loucura.

Quando a mente está cansada, vem o stress, a ansiedade, causado pela perspectiva de futuro frustrado ou até mesmo do sentimento de derrota. Todavia, as Sagradas Letras fazem um convite especial: “Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve”. (Mateus 11:28-30)

Outro fator que gera profunda ansiedade é o medo. E quando ele já não cabe dentro do ser e transborda, gera doenças incalculáveis. Então, é chegado o momento de se esconder no abrigo do Eterno. Dizem as Santas Letras: “Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio”. (Salmos 91:1-2)

Acredite, o Eterno olha para você e quer estender a sua mão salvadora. Ele mesmo diz: “Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam também em mim” (João 14:27).

Não se perturbe, é tenha um coração sereno e calmo, pois o eterno já tem um plano escolhido para você, e espera que você erga a cabeça e siga em frente. Quando essa decisão é tomada dentro do coração, a paz passa a ser parte integrante de nossa vida, como aconselha o apóstolo Paulo: “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus” (Filipenses 4:6-7). Não andem ansiosos, é aprenda a controlar o seu coração, e passe a combater a ansiedade com a oração.

Outro conselho fundamental das Sagradas Letras é: “Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento” (Filipenses 4:8). Esse conselho é para alinharmos a nossa mente com os pensamentos do Eterno, em relação à coisas que desagradam a Ele. E assim combatemos o mal do século, a ansiedade com o verdadeiro sentido da existência.

Lamentavelmente, o mundo tem uma visão errada das provações que a vida traz. No entanto, os que têm seu coração voltado para a eternidade compreende que aqui é um vale de lágrimas, dores e conquistas. Contudo, o apóstolo Tiago avisa: “Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança” (Tiago 1:2-3).

Talvez você esteja olhando para o céu, sem saber o que fazer, buscando uma saída. Sua alma deve estar angústia, sem ter para onde ir, com quem contar ou falar. Tome a decisão, entre na casa de Deus, ore, se humilhe, desça, chore, clame, pois a resposta virá.

Acredite, acredite, acredite, há resposta para você, dá parte do Eterno. Nesta vida há problemas que a resposta só o Eterno tem. Se a multidão quer destruí-lo, não tem medo, a peleja é do Senhor. Então, fiquei quieto, descanse, louva e adore.

Portanto, o salmista, diante de grandes provações e tribulações, indicou o caminho para o eterno fanal ao afirmar: “A minha alma descansa somente em Deus; dele vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva; ele é a minha torre segura! Jamais serei abalado!” (Salmos 62:1-2).

CONVITE AMOL

REUNIÃO DAS INSTITUIÇÕES ACJUS, AMOL E REDE SEM FRONTEIRAS.

ACJUS reunião hoje com os confrades Antônio Filemom Rodrigues Pimenta e Ricardo Alfredo de Souza, tratando de assuntos relacionados aos próximos eventos, maio, junho, julho e agosto.

RODADA DE CONVERSA – PROJETOS

ACJUS, muitas conversas e vários projetos. Presença dos escritores, acadêmicos Francisco Carlos Carvalho de Melo, Raimundo Antônio de Souza Lopes, Francisco Canindé Maia, Antônio Marcos de Oliveira e Everkley Magno Freire Tavares, bem como os amigos Lindomarcos Faustino, Antônio Filemom Pimenta, Fernando Geraldo de Souza, Túlio Barreto, Cecília Anália Pereira Barreto, Francinete Fernandes, mestranda Maria da Conceição Lima. Uma reunião, mas que importante, onde foi tratado a rodada de conversa, tudo em benefício da nossa cidade e da nossa instituição.

CAFÉ E POESIA

EXPOSIÇÃO AMARP

O projeto Nuaces é sem sombra de dúvidas importantíssimo para a cultural. Parabéns.

ACJUS EM CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO

ACJUS fachada lateral do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva, volta a Praça acadêmico Wilson Bezerra de Moura. Homens trabalhando.

FEIRA DO LIVRO LISBOA

SEXTAS CULTURAIS

PENSAMENTO – Ansiedade

“Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês”. (1 Pedro 5:7)

AMARP – PROJETO NUANCES

ACJUS em sua agenda de muita divulgação das nossas instituições. Primeiro no Teatro Dix-Huit Rosado na companhia da confreira Franci Francisca Dantas, presidente da AMARP, para doação de uma obra artística ao diretor desse importante equipamento. Era um compromisso nosso, Franci e Wellington, que hoje foi honrado. De lá saímos ao Hospital Wilson Rosado com o Dr. Manoel Mário de Oliveira para sabermos notícias do quadro de saúde do amigo Betinho Rosado. Do WR, fomos com Manoel Mário a TCM acertar uma visitar a confreira Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros. Já no final da manhã estivemos no SENAI para agendarmos uma reunião com o diretor Emery Júnior. Dia de muitas articulações, inclusive, junto aos acadêmicos Laire Rosado Filho e Sérgio Fernandes Coelho. Amanhã, sábado, no PCAMMM, nossa reunião.

AGENDA ACJUS

ACJUS resumo do dia de hoje – terça feira 02.04.24. pela manhã providências quanto as obras de construção do auditório acadêmico Elder Heronildes da Silva. A tarde reunião com Dr. Manoel Mário de Oliveira sobre o nosso evento de 07 de maio. Final de tarde reunião com o acadêmico Geraldo Maia do Nascimento sobre o evento Convenção Internacional da Rede Sem Fronteiras a ser realizado em Mossoró sob a coordenação da ACJUS e das outras congêneres.

AMOL – ACADEMIA MOSSOROENSE DE LETRAS

Em sua idade adulta de 36 Anos a AMOL vem cultivando a palavra escrita. Parabéns a todos os membros da AMOL.

COMUNICADO DO MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes, comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 02 de maio a

30 de julho do corrente ano (2024), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail [email protected].

Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II.

Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fazer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser enviada por WhatsApp ao Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

DIA DA VISITA: 20 de agosto(terça-feira) do corrente ano. HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas. ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró. LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7. WHATSAPP: (84) 99972-2139. E-MAIL: [email protected]

PERSONALIDADES

Dom Mariano Manzana e Padre Sátiro Dantas – Registro de Lindomarcos Faustino – 2022

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Ricardo Alfredo vem apresentando uma programação especial com diversos vídeos no programa da TV Câmara de Mossoró no RN. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

PENSAMENTO – O caminho

“quando vem chegando à tempestade, o caminho é orar”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia este salmo e ore comigo – Salmo 22

1 Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido?

2 Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves; de noite, e não tenho sossego.

3 Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel.

4 Em ti confiaram nossos pais; confiaram, e tu os livraste.

5 A ti clamaram e escaparam; em ti confiaram, e não foram confundidos.

6 Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo.

7 Todos os que me vêem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo:

8 Confiou no Senhor, que o livre; livre-o, pois nele tem prazer.

9 Mas tu és o que me tiraste do ventre; fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe.

10 Sobre ti fui lançado desde a madre; tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe.

11 Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude.

12 Muitos touros me cercaram; fortes touros de Basã me rodearam.

13 Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge.

14 Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram; o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas.

15 A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar; e me puseste no pó da morte.

16 Pois me rodearam cães; o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés.

17 Poderia contar todos os meus ossos; eles vêem e me contemplam.

18 Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha roupa.

19 Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me.

20 Livra a minha alma da espada, e a minha predileta da força do cão.

21 Salva-me da boca do leão; sim, ouviste-me, das pontas dos bois selvagens.

22 Então declararei o teu nome aos meus irmãos; louvar-te-ei no meio da congregação.

23 Vós, que temeis ao Senhor, louvai-o; todos vós, semente de Jacó, glorificai-o; e temei-o todos vós, semente de Israel.

24 Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto; antes, quando ele clamou, o ouviu.

25 O meu louvor será de ti na grande congregação; pagarei os meus votos perante os que o temem.

26 Os mansos comerão e se fartarão; louvarão ao Senhor os que o buscam; o vosso coração viverá eternamente.

27 Todos os limites da terra se lembrarão, e se converterão ao Senhor; e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face.

28 Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações.

29 Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele; e nenhum poderá reter viva a sua alma.

30 Uma semente o servirá; será declarada ao Senhor a cada geração.

31 Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez.

Ore comigo: Senhor, tu es minha única esperança, pois foi comprando com o teu sangue. Tenha misericórdia de mim e me socorre nos dias difíceis.