Vencedora do Concurso Miss e Mister Tibau participará de etapa estadual

A tibauense Ana Barbosa participou da edição 2023 do concurso Miss e Mister Tibau, na etapa municipal. A Secretaria Municipal de Cultura de Tibau realizou um concurso de Miss e Mister Tibau, para promover a importância da cultura local, no último final de semana de março deste ano. O evento contou com a presença de um grande público e de uma banca julgadora bastante renomada.

Sendo a nova portadora da faixa do concurso, a miss Ana Barbosa irá participar do Concurso Miss Rio Grande do Norte, e foi hoje à Secretaria de Cultura mostrar sua faixa que irá representar a cidade no concurso que acontece no dia 17 de Maio às 19h. A participação da mesma tem o apoio da Secretaria de Cultura.