Veja quanto de recurso RN e municípios vão receber do governo federal para saúde em 2025

Valores foram publicados na edição desta sexta-feira (10) do Diário Oficial da União e são destinados divididos em 12 meses pelo Ministério da Saúde.

10/01/2025 16h24 Atualizado há 15 minutos

O Ministério da Saúde (MS) divulgou nesta sexta-feira (10) os recursos destinados aos municípios e estados do Brasil para aplicação na área de saúde no ano de 2025.

Nesta reportagem, o g1 RN reuniu quais os valores que o governo do Rio Grande do Norte e os municípios potiguares vão receber, baseado na portaria divulgada pelo MS (veja mais abaixo).

Os valores foram publicados no Diário Oficial da União (DOU). Eles são destinados a ações e serviços públicos de saúde no grupo de atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

Foram divulgados ainda os valores para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a portaria, os valores anuais são transferidos em 12 parcelas mensais, de forma regular e automática, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Os valores aplicados são para custeio das atividades ambulatoriais e hospitalares, “incluindo os incentivos atribuídos às habilitações de serviços e de leitos”, segundo o Ministério da Saúde.

O governo do Rio Grande do Norte vai receber ao longo do ano R$ 428 milhões, sendo R$ 19 milhões para o Samu estadual.

O valor total destinado pelo Ministério da Saúde – reunindo governo do estado e prefeituras – para o RN é aproximadamente R$ 1,1 bilhão.

Valores para os municípios

Acari – R$ 320.333,80

Assú – R$ 7.203.649,01

Afonso Bezerra – R$ 294.200,00

Água Nova – R$ 69.356,49

Alexandria – R$ 12.158.973,50

Almino Afonso – R$ 2.262.030,53

Alto do Rodrigues – R$ 703.053,19

Angicos – R$ 3.690.860,32

Antônio Martins – R$ 271.433,78

Apodi – R$ 2.205.042,00

Areia Branca – R$ 4.270.594,15

Arez – R$ 438.565,55

Augusto Severo (Campo Grande) – R$ 387.881,16

Baía Formosa – R$ 237.196,51

Baraúna – R$ 1.413.251,41

Barcelona – R$ 183.170,58

Bento Fernandes – R$ 103.026,64

Bodó – R$ 216.565,22

Bom Jesus – R$ 318.668,65

Brejinho – R$ 463.149,86

Caiçara do Norte – R$ 273.361,77

Caiçara do Rio do Vento – R$ 228.933,10

Caicó – R$ 20.507.092,17

Campo Redondo – R$ 520.686,91

Canguaretama – R$ 2.547.405,25

Caraúbas – R$ 743.501,35

Caranaúba dos Dantas – R$ 274.215,22

Carnaubais – R$ 493.854,30

Ceará-Mirim – R$ 9.623.154,16

Cerro Corá – R$ 1.520.008,84

Coronel Ezequiel – R$ 114.337,50

Coronel João Pessoa – R$ 145.489,31

Cruzeta – R$ 668.622,76

Currais Novos – R$ 7.845.896,37

Doutor Severiano – R$ 216.951,31

Parnamirim – R$ 24.562.221,08

Encanto – R$ 125.584,41

Equador – R$ 288.857,04

Espírito Santo – R$ 292.090,74

Extremoz – R$ 1.689.243,69

Felipe Guerra – R$ 114.007,13

Fernando Pedroza – R$ 216.227,87

Florânia – R$ 262.651,65

Francisco Dantas – R$ 91.232,47

Frutuoso Gomes – R$ 660.835,43

Galinhos – R$ 200.540,65

Goianinha – R$ 6.198.684,31

Governador Dix-Sept Rosado – R$ 321.718,61

Grossos – R$ 279.528,81

Guamaré – R$ 5.550.295,97

Ielmo Marinho – R$ 670.944,13

Ipanguaçu – R$ 267.697,34

Ipueira – R$ 148.135,53

Itajá – R$ 730.521,87

Itaú – R$ 188.044,92

Jaçanã – R$ 372.592,20

Jandaíra – R$ 142.240,34

Janduís – R$ 174.070,34

Januário Cicco (Boa Saúde) – R$ 279.692,69

Japi – R$ 60.266,85

Jardim de Angicos – R$ 57.200,89

Jardim de Piranhas – R$ 1.374.732,85

Jardim do Seridó – R$ 628.416,64

João Câmara – R$ 4.646.945,11

João Dias – R$ 29.209,55

José da Penha – R$ 216.585,51

Jucurutu – R$ 3.003.944,13

Jundiá – R$ 79.605,59

Lagoa D’Anta – R$ 321.177,21

Lagoa de Pedras – R$ 213.140,54

Lagoa de Velhos – R$ 176.341,49

Lagoa Nova – R$ 1.371.104,60

Lagoa Salgada – R$ 215.550,14

Lajes – R$ 1.140.741,91

Lajes Pintadas – R$ 203.546,19

Lucrécia – R$ 206.404,84

Luís Gomes – R$ 389.077,10

Macaíba – R$ 12.779.148,62

Macau – R$ 2.009.893,83

Major Sales – R$ 129.756,95

Marcelino Vieira – R$ 223.060,00

Martins – R$ 445.903,51

Maxaranguape – R$ 193.185,45

Messias Targino – R$ 347.666,96

Montanhas – R$ 373.986,66

Monte Alegre – R$ 2.779.366,31

Monte das Gameleiras – R$ 136.456,13

Mossoró – R$ 95.683.721,17 (sendo 1.665.300,00 pro Samu)

Natal – R$ 394.048.753,20 (sendo 7.412.464,80 pro Samu)

Nísia Floresta – R$ 1.721.824,27

Nova Cruz – R$ 3.533.896,54

Olho D’Água do Borges – R$ 115.183,57

Ouro Branco – R$ 256.155,09

Paraná – R$ 117.017,19

Paraú – R$ 131.452,07

Parazinho – R$ 631.762,52

Parelhas – R$ 2.349.494,07

Rio do Fogo – R$ 230.071,46

Passa e Fica – R$ 470.642,24

Passagem – R$ 56.832,44

Patu – R$ 954.724,89

Santa Maria – R$ 303.537,92

Pau dos Ferros – R$ 18.587.513,59

Pedra Grande – R$ 159.560,68

Pedra Preta – R$ 119.659,36

Pedro Avelino – R$ 145.338,09

Pedro Velho – R$ 622.631,71

Pendências – R$ 851.214,45

Pilões – R$ 152.314,07

Poço Branco – R$ 258.400,32

Portalegre – R$ 210.641,37

Porto do Mangue – R$ 122.386,39

Serra Caiada – R$ 624.557,19

Pureza – R$ 303.455,78

Rafael Fernandes – R$ 182.108,23

Rafael Godeiro – R$ 995.513,09

Riacho da Cruz – R$ 162.817,87

Riacho de Santana – R$ 221.718,87

Riachuelo – R$ 820.834,33

Rodolfo Fernandes – R$ 175.272,88

Tibau – R$ 219.595,31

Ruy Barbosa – R$ 131.689,54

Santa Cruz – R$ 26.384.137,21

Santana do Matos – R$ 788.735,26

Santana do Seridó – R$ 179.855,87

Santo Antônio – R$ 2.435.462,59

São Bento do Norte – R$ 59.596,70

São Bento do Trairi – R$ 82.255,40

São Fernando – R$ 213.941,61

São Francisco do Oeste – R$ 153.458,11

São Gonçalo do Amarante – R$ 8.360.211,53

São João do Sabugi – R$ 230.521,35

São José de Mipibu – R$ 13.387.031,84

São José do Campestre – R$ 773.159,83

São José do Seridó – R$ 571.858,06

São Miguel – R$ 1.283.522,90

São Miguel do Gostoso – R$ 694.996,07

São Paulo do Potengi – R$ 2.622.841,55

São Pedro – R$ 61.388,73

São Rafael – R$ 851.009,77

São Tomé – R$ 772.368,49

São Vicente – R$ 508.453,73

Senador Elói de Souza – R$ 375.164,12

Senador Georgino Avelino – R$ 69.090,36

Serra de São Bento – R$ 193.850,90

Serra do Mel – R$ 239.327,11

Serra Negra do Norte – R$ 421.343,32

Serrinha – R$ 273.478,73

Serrinha dos Pintos – R$ 163.188,32

Severiano Melo – R$ 283.357,09

Sítio Novo – R$ 219.580,52

Taboleiro Grande – R$ 123.886,24

Taipu – R$ 227.018,79

Tangará – R$ 367.260,56

Tenente Ananias – R$ 3.105.658,44

Tenente Laurentino Cruz – R$ 462.664,71

Tibau do Sul – R$ 654.520,53

Timbaúba dos Batistas – R$ 286.494,95

Touros – R$ 2.124.207,50

Triunfo Potiguar – R$ 196.378,30

Umarizal – R$ 696.665,87

Upanema – R$ 969.482,79

Várzea – R$ 68.208,17

Venha-ver – R$ 414.131,05

Vera-Cruz – R$ 319.101,74

Viçosa – R$ 90.474,28

Vila Flor – R$ 120.929,11