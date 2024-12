Veja previsão do tempo para o primeiros dias do verão no RN

g1 reuniu previsões de algumas das principais cidades do estado até o dia do Natal, em 25 de dezembro. Há possibilidade de temperaturas elevadas e chuvas.

Por g1 RN

21/12/2024 11h50 Atualizado há 45 minutos

Praia do Meio, Natal, RN — Foto: Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi/ARQUIVO

O Rio Grande do Norte vai ter dias de sol, temperaturas altas e alguns momentos de pancadas de chuvas em algumas das principais cidades do estado neste início de verão, que começou neste sábado (21).

O g1 reuniu a previsão do tempo de cidades importantes de algumas regiões do estado – algumas delas turísticas – para o fim de semana até as festas natalinas, em 24 e 25 de dezembro – terça e quarta.

As temperaturas chegam a até 38ºC, como em Caicó, mas há possibilidade de temperaturas mais baixas, como de 22ºC em Monte das Gameleiras.

As informações meteorológicas foram fornecidas pelo Climatempo.

Natal

Sábado: Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite.

Mínima: 24°C | Máxima: 31°C

Domingo: Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme.

Mínima: 24°C | Máxima: 31ºC

Segunda-feira: Sol com nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Mínima: 25°C | Máxima: 32°C

Terça-feira: Nublado pela manhã com possibilidade de garoa. Sol aparece a tarde, com pouca nebulosidade. Noite com algumas nuvens.

Mínima: 24ºC | Máxima: 32ºC

Quarta-feira: Sol com algumas nuves e chuva passageira durante o dia. Tempo firme à noite.

Mínima: 24ºC | Máxima: 32ºC

Mossoró

Sábado: Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com o tempo firme.

Mínima: 25°C | Máxima: 35°C

Domingo: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite, o sol volta a limpar.

Mínima: 25°C | Máxima: 36°C

Segunda-feira: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Mínima: 24°C | Máxima: 37°C

Terça-feira: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Mínima: 25°C | Máxima: 35°C

Quarta-feira: Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Mínima: 25°C | Máxima: 35°C

Caicó

Sábado: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Mínima: 25ºC | Máxima: 37ºC

Domingo: Sol com algumas nuvens. Não chove.

Mínima: 25ºC | Máxima: 38ºC

Segunda-feira: Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Mínima: 24ºC | Máxima: 38ºC

Terça-feira: Sol com algumas nuvens. Não chove.

Mínima: 25ºC | Máxima: 37ºC

Quarta-feira: Sol com algumas nuves ao longo do dia. Noite de céu limpo.

Mínima: 24ºC | Máxima: 37ºC

Tibau do Sul (Pipa)

Sábado: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima: 24ºC | Máxima: 30ºC

Domingo: Sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.

Mínima: 24ºC | Máxima: 31ºC

Segunda-feira: Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Mínima: 25ºC | Máxima: 31ºC

Terça-feira: Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva.

Mínima: 24ºC | Máxima: 31ºC

Quarta-feira: Sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.

Mínima: 24ºC | Máxima: 31ºC

São Miguel do Gostoso

Sábado: Sol com panchadas de chuvas de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme.

Mínima: 24ºC | Máxima: 31ºC

Domingo: Sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.

Mínima: 25ºC | Máxima: 32ºC

Segunda-feira: Sol com algumas nuvens. Não chove.

Mínima: 25ºC | Máxima: 32ºC

Terça-feira: Sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.

Mínima: 24ºC | Máxima: 32ºC

Quarta-feira: Sol com algumas nuvens. Não chove.

Mínima: 24ºC | Máxima: 33ºC

Pau dos Ferros

Sábado: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Mínima: 24ºC | Máxima: 35ºC

Domingo: Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

Mínima: 25ºC | Máxima: 36ºC

Segunda-feira: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Mínima: 25ºC | Máxima: 37ºC

Terça-feira: Sol com algumas nuvens. Não chove.

Mínima: 25ºC | Máxima: 36ºC

Quarta-feira: Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove.

Mínima: 25ºC | Máxima: 35ºC

Martins

Sábado: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Mínima: 23ºC | Máxima: 34ºC

Domingo: Sol com aumento de nuvens à tarde. Muitas nuvens à noite, mas não chove.

Mínima: 23ºC | Máxima: 34ºC

Segunda-feira: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Mínima: 23ºC | Máxima: 35ºC

Terça-feira: Sol com algumas nuvens. Não chove

Mínima: 24ºC | Máxima: 35ºC

Quarta-feira: Sol e muitas nuvens á tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove.

Mínima: 23ºC | Máxima: 34ºC

Monte das Gameleiras

Sábado: Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com o tempo firme.

Mínima: 23ºC | Máxima: 31ºC

Domingo: Sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com muita nebulosidade.

Mínima: 23ºC | Máxima: 32ºC

Segunda-feira: Previsão do tempo para segunda-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Mínima: 22ºC | Máxima: 33ºC

Terça-feira: Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol.

Mínima: 23ºC | Máxima: 32ºC

Quarta-feira: Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Mínima: 23ºC | Máxima: 33ºC

