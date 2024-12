Veja os jogadores que mais perderam valor de mercado no futebol brasileiro

CNN Brasil

Com o fim do Campeonato Brasileiro, grandes atletas se destacaram em suas equipes nesta reta final, mas há também nomes importantes que tiveram baixo rendimento e viram seus valores serem reduzidos.

Segundo dados do Transfermkt, Nathan Fernandes, do Grêmio, teve a maior desvalorização do Brasileiro. O jovem estreou no time profissional em 2023, mas perdeu espaço nesta temporada.

Grande reforço do Vasco no meio do ano, Philippe Coutinho não correspondeu o esperado, tendo apenas três vitórias em 18 jogos, e perdeu 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) em valor de mercado.

Outros nomes de destaque da lista são Arrascaeta (Flamengo), Pedro Raul (Corinthians) e Rony (Palmeiras).

As maiores desvalorizações do Brasileiro (em euros)