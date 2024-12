Veja o que fecha e o que funciona nos dias de pontos facultativos e feriados de Natal e Ano Novo no RN

Confira os horários de atendimentos dos serviços do Executivo Estadual em razão dos pontos facultativos decretados pelo Governo do RN para os dias 24 e 31, e nos feriados nacionais dos dias 25 e 1 de janeiro de 2025.

CAERN

Os canais de atendimento continuarão funcionando 24h, sendo eles o teleatendimento 115, o app Caern Mobile, a Agência Virtual em caern.com.br ou pelo WhatsApp 84 98118-8400. Equipes de plantão estarão atuando para serviços de operação e manutenção. Já o atendimento presencial nos escritórios estará suspenso, sendo retomado na quinta-feira (2).

DETRAN

Todas as unidades do Detran estarão fechadas nos dias 24, 25 ,31 e 1 de janeiro de 2025. Caso o usuário tenha feito agendamento para alguma destas datas, basta comparecer ao local do agendamento na quinta-feira (2), portando o comprovante do agendamento.

HEMOCENTRO

Nos dias 24 e 31, funcionará das 7h às 12h. Porém, nos dias 25 e 1 de janeiro de 2025 estará fechado.

ESPAÇO HEMOCENTRO PARTAGE SHOPING

Estará fechados nos dias 24, 25, 31 e 1 de janeiro de 2025.

UNICAT

Na terça-feira (24), funcionará das 7h até às 13h. Nos dias 25, 31 e 1 de janeiro de 2025, estará fechada.

CEASA

O funcionamento para o público consumidor será normal, tanto no dia 24 quanto no dia 31, das 3h às 13h. Já no dia 25 e 1 de janeiro de 2025, estará fechada.

EMPARN

Estará fechada nos dias 24, 25, 31 e 1 de janeiro de 2025.

IGARN

Estará fechado nos dias 24, 25, 31 e 1 de janeiro de 2025

EMATER

Todos os escritórios estarão fechados durante os dias 24, 25, 31 e 1 de janeiro de 2025.

SEGURANÇA

Todas as delegacias distritais especializadas estarão fechadas nos dias 24, 25, 31 e 1 de janeiro de 2025. No caso de ocorrências policiais, procurar as delegacias de plantão. Na quinta-feira (2), todas voltam a funcionar normalmente.

1ª Delegacia de Plantão (Zona Sul) – Central de Flagrantes

Av. Interventor Mário Câmara, 3.532 – Cidade da Esperança, Natal/RN

2ª Delegacia de Plantão (Zona Norte)

Av. Dr. João Medeiros Filho, 2.141, Conjunto Potengi, Natal/RN

3ª Delegacia de Plantão (Parnamirim)

Endereço: Avenida Bela Parnamirim, Bairro Vida Nova, Parnamirim/RN

Delegacia Virtual

https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/

As ocorrências relacionadas à violência doméstica devem ser comunicadas à Delegacia de Plantão de Proteção a Vulneráveis (DPAGV), localizada na Delegacia de Plantão da Zona Norte de Natal, de acordo com os dias e horários informados acima.

RESTAURANTES POPULAR

As unidades de Restaurante Popular que funcionam dentro do Campus da UERN, em Mossoró, e do Café Cidadão em Patu, fecharão de 23 a 31 de dezembro, devido ao recesso da instituição, neste período.

Nos dias 24 e 31 fecham todos em Mossoró e Patu (UERN) e Centro Administrativo

Nos dias 25 e 1 de janeiro de 2025, todos fecham.

PROGRAMA DO LEITE

Não haverá distribuição apenas dos dias 25 e 1 de janeiro de 2025.

PARQUE DAS DUNAS E CAJUEIRO DE PIRANGI

O Parque das Dunas funcionará até às 12h nos dias 24 e 31 de dezembro e estará fechado nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro de 2025.

O Cajueiro de Pirangi permanecerá fechado nos dias 24, 25, 31 e 1 de janeiro de 2025.

O Parque Estadual Mata da Pipa funcionará até às 12h nos dias 24 e 31 de dezembro e estará fechado nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro de 2025.

A entrada no Parque das Dunas ocorre mediante pagamento de uma taxa de R$ 1, enquanto no Cajueiro de Pirangi o valor é de R$ 8. O acesso ao Parque Estadual Mata da Pipa é gratuito.

Parque das Dunas – Natal

Dias 24 e 31 – Aberto

Horário: 7h30 às 12h00

Entrada: R$ 1,00

Dias 25 e 1/1 – Fechado

Cajueiro de Pirangi – Parnamirim

Dias 24, 25, 31 e 1/1 – Fechado

Parque Estadual Mata da Pipa

Dias 24 e 31 – Aberto

Horário: 8h às 12h

Entrada gratuita.

CENTRAL DO CIDADÃO

Todas as unidades das Centrais do Cidadão, estarão fechadas nos dias 24, 25, 31 e 1 de janeiro de 2025.

SINE

Fechará nos dias 24, 25, 31 e 1 de janeiro de 2025.

ITEP

As unidades do ITEP que funcionam nas Centrais do Cidadão, assim como a unidade Central, no bairro da Ribeira, estarão fechadas nos dias 24, 25, 31 e 1 de janeiro de 2025.

CULTURA

Sede da Fundação José Augusto, Biblioteca Estadual Câmara Cascudo, Papódromo, EDTAM, Cidade da Criança, Teatro Alberto Maranhão e Memorial Câmara Cascudo.

Fecham terça e na quarta-feira (24 e 25), reabrindo na quinta-feira (26), em seus expedientes normais. À exceção do Memorial, que se encontra fechado para manutenção.

Forte dos Reis Magos

Abre na terça (24), das 8h às 13h, e fecha na quarta-feira (25). Demais dias, funcionamento normal, das 8h às 16h.

Palácio Potengi/Pinacoteca do Estado

Abre na terça-feira (24) em regime de plantão, das 9h às 16h, e fecha na quarta-feira (25). Demais dias, funcionamento normal, das 8h às 17h (quinta e sexta), e das 9h às 16h, sábado e domingo.

Centro Cultural Adjuto Dias (Caicó) e Casas de Cultura Popular

Fecham na terça e na quarta-feira, reabrindo na quinta-feira (26), em seus expedientes normais.