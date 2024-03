Veja o que abre e fecha neste feriadão da Páscoa no RN

Devido ao feriado da Sexta-feira Santa (29), relacionado ao período de Páscoa, algumas repartições públicas decretaram ponto facultativo para esta quinta-feira (28). Com isso, o feriadão irá alterar o funcionamento de alguns serviços. Confira a lista completa do que abre e o que fecha durante este período no final da matéria.

No último sábado (23), o Governo do Rio Grande do Norte decretou ponto facultativo para quinta-feira (28) aos órgãos e entidades da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional. A decisão não se estende aos serviços essenciais.

Já em Natal, a quinta-feira também será ponto facultativo nas repartições públicas da Administração Municipal Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional. No entanto, serviços declarados de natureza essencial de saúde, segurança, transporte e fiscalização continuaram normalmente.

Em Parnamirim e Mossoró também foram declarados pontos facultativos nas repartições públicas nesta quinta.

Durante o feriado prolongado de Páscoa, que acontece desta quinta-feira até domingo (31), o Hemocentro do Rio Grande do Norte (Hemonorte) e da Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat), unidades da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), terão os horários de funcionamento alterados.

Para quem deseja aproveitar o feriado para ir as compras, o comércio de rua estará fechado e os shoppings devem operar em horário especial durante a sexta. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL Natal), no sábado (30) todo o comércio funcionará normalmente.

Comércio de Rua

Alecrim: Lojas fechadas.

Centro da Cidade: Lojas fechadas

Zona Norte: Lojas fechadas.

Shoppings

Shopping Midway Mall

Sexta, 29 – horário de domingo (11h às 21h)

Sábado, 30 – horário normal (10h às 22h)

Domingo, 31- horário de domingo (11h às 21h)

Natal Shopping

Alimentação e Lazer: 11h às 22h | Quiosques Alimentação: 13h às 21h

Lojas e Quiosques: 15h às 21h | Lojas Mega e Âncoras: 12h às 21h

Alpendre: 14h às 23h

Academia Bodytech: 08h às 18h

Praia Shopping

Praça de Alimentação das 11 às 21h

Demais lojas, da 14 às 20h

Shopping Cidade Jardim

Lojas e Quiosques – 14h às 20h

Praça de Alimentação funcionará a partir das 11h

Shopping Via Direta

Lojas e Quiosques – 14h às 20h

Praça de Alimentação – 12 às 20h

Partage Norte Shopping

Carrefour: 07h às 21h

Praça de Alimentação/Lazer: 11h às 22h

Lojas/Quiosques: 15h às 21h, sendo facultativo, a partir das 12h

Smart Fit: 08h às 14hCinema: Conforme sessões

Lotérica: Fechado

Cidade Verde

Lojas e Quiosques – 15h às 20h

Praça de Alimentação – 12 às 21h

Clínicas fechadas

Shopping 10 – Totalmente fechado

Hemonorte e Unicat

A Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat), serviço responsável pela distribuição de medicamentos e insumos para unidades de saúde e para a população do Rio Grande do Norte, funciona normalmente na quinta-feira (28) e terá atendimento até às 13h no sábado (30). Na sexta-feira (29), a Unicat estará fechada. As demais unidades da Unicat, no Alecrim, em Natal, e nos municípios de Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó, Currais Novos, Assú e Santa Cruz, funcionam até esta quarta-feira (27) e retornam o expediente habitual na segunda-feira (1º).

Já a sede do Hemocentro do Rio Grande do Norte (Hemonorte), o Hemocentro Dalton Cunha, no Tirol, funciona normalmente durante o feriado, exceto na sexta-feira (29). Já a unidade destacada no Partage Norte Shopping, na Zona Norte de Natal, funciona até o dia 28.