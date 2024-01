Veja dicas para mobiliar o primeiro apartamento

Mobiliar uma casa nova é uma tarefa muito importante e que nem sempre é fácil. São muitas questões a se pensar para considerar o que é mais importante naquele momento, já que os gastos são sempre muito altos com tudo, além dos móveis. Uma forma de tornar isso mais leve é dividindo o processo em etapas para conseguir distribuir os gastos e ter espaços funcionais no imóvel.

Na ansiedade por ter tudo no lugar o quanto antes, a possibilidade de cometer erros pode ser ainda maior, já que, quando se muda para uma casa nova, a vontade de aproveitar o próprio cantinho é enorme. Um desses erros pode ser gastar além do que é planejado com compras desnecessárias, por isso o planejamento prévio com pesquisa de preços será um grande aliado nessa missão.

Para ajudar aqueles que estão se preparando para as compras da casa nova a acertar na hora de mobiliar, separamos algumas dicas muito úteis de como planejar o espaço, criar uma lista de preços para fazer tudo da melhor forma e conseguir ter bons resultados no lar.

Se atente aos itens essenciais

Antes de começar a mobiliar a casa ou o apartamento e comprar coisas que não são necessárias, é importante listar os itens que são indispensáveis para o dia a dia nos ambientes. Alguns eletrodomésticos, por exemplo, devem estar nessa lista, caso sejam importantes nos afazeres, como geladeira, fogão, televisão, máquina de lavar e outros itens mais secundários, como micro-ondas, liquidificador e ventilador.

Começando pelos móveis básicos, é possível listar cama, mesa de jantar, armário e sofá, depois pode adicionar a mobília que faz diferença, mas não é necessária no primeiro momento, como mesa de centro ou cômoda. Utensílios como panelas, talheres, roupas de cama e de banho também não podem faltar nessa lista.

Veja o que pode ser reaproveitado

Caso o morador já tenha móveis e itens da casa anterior, pode aproveitar esse momento para utilizá-los, se fizer sentido com o novo lar. Por isso, é necessário analisar se as peças combinam com a proposta de decoração e os ambientes da casa nova, de acordo com as medidas dos cômodos, caso seja um lugar menor do que o anterior.

Nessa hora, a memória afetiva também vai contar bastante, já que a nossa casa é um lugar especial onde guardamos muitos itens que fizeram parte de momentos importantes das nossas vidas. Por esse motivo, além da parte funcional, também é indicado refletir sobre o valor sentimental que os itens têm para o morador.

Busque alternativas de pagamento

As questões financeiras presentes no momento em que se conquista uma casa nova envolvem todas as etapas, e, na hora de mobiliar, não é diferente. Todos os processos desde a assinatura dos contratos demandam um investimento que, muitas vezes, pode ir além daquele gasto que foi planejado no momento da compra.

Algumas alternativas como de empréstimo oferecidas pelas instituições financeiras podem ser aproveitadas para que não se afunde em dívidas. O empréstimo com garantia de veículo é uma das opções para quem precisa de dinheiro de forma rápida e tem um carro quitado. Ele possui taxas de juros mais baixas e tem um prazo maior de pagamento, assim é possível conseguir um valor mais alto e pagar menos por mês.

Agência Conversion