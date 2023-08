Veja datas e horários das finais da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo

CNN

A CBF relevou nesta quarta (30) a tabela detalhada dos jogos da final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. Em sorteio realizado na última segunda (28), havia sido decidido que o Tricolor Paulista seria o mandante da partida que define o título.

O primeiro jogo da final acontecerá no Maracanã, no dia 17 de setembro, às 16h. O jogo da volta vai ser realizado na semana seguinte, no dia 24 de setembro, também às 16h, no estádio do Morumbi.

O São Paulo vai em busca do primeiro título na história da Copa do Brasil. A útlima e única vez que o Tricolor chegou em uma final da competição foi em 2000, quando acabou sendo derrotado para o Cruzeiro.

Já o Flamengo é o atual campeão da competição após ter vencido o Corinthians na final de 2022 e vai em busca do quinto título da Copa do Brasil.

Confira a agenda das partidas decisivas:

Jogo de ida

17/09 – Domingo

Flamengo x São Paulo – 16h – Maracanã (RJ)