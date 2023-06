Veja como aproveitar o “Mossoró Cidade Junina” nesta sexta-feira

O São João mais cultural do mundo tem programação todos os dias. Nesta sexta-feira (9), shows, festivais e exposições vão abrilhantar a festa do “Mossoró Cidade Junina”. Na Arena Deodete Dias haverá muita quadrilha junina para emocionar o público. Já no polo Estação das Artes, a partir das 20h, Aline Reis, Zé Vaqueiro e Felipe Amorim comandam mais uma noite de shows. A programação segue na Cidadela, Anima Chuva, no polo Poeta Antônio Francisco e Circo do Forró. Haverá também a exibição do espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró”, às 21h, no adro da Capela de São Vicente.

PROGRAMAÇÃO MOSSORÓ CIDADE JUNINA 2023 ARENA DEODETE DIAS DIA HORÁRIO ATRAÇÃO 9 19h CONCURSO DE QUADRILHAS | CATEGORIA MUNICIPAL

POLO ESTAÇÃO DAS ARTES DIA HORÁRIO ATRAÇÃO 9 20h ALINE REIS 9 21h30 ZÉ VAQUEIRO 9 0h30 FELIPE AMORIM

CIDADELA DIA HORÁRIO ATRAÇÃO 9 23h30 MARCELO ALEXANDRE 9 1h JUNINHO VOICE 9 21h30 JOHN MODÃO 9 0h FORROZÃO DE ANTIGAMENTE 9 2h HEULLINHO

ANIMA CHUVA DIA HORÁRIO ATRAÇÃO 9 20h ENCONTRO DE VIOLÃO INFANTIL

ESPETÁCULO CHUVA DE BALA NO PAÍS DE MOSSORÓ DIA HORÁRIO ATRAÇÃO 9 21H EXIBIÇÃO

CIRCO DO FORRÓ DIA HORÁRIO ATRAÇÃO 9 19H RENATINHO DE UPANEMA