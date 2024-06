Veja como aproveitar o “Mossoró Cidade Junina” nesta quarta-feira

O “Mossoró Cidade Junina” segue com muita cultura e tradição nesta quarta-feira (12). No adro da Capela de São Vicente de Paulo, o público vai se encantar com a exibição do espetáculo ‘Chuva de Bala no País de Mossoró’, a partir das 21h. A programação cultural tem sequência nos polos Antônio Francisco, Circo do Forró e na Cidadela.

Polo Cidadela

Local: Avenida Alberto Maranhão

Quarta-feira – 12 de junho

Palco 01 – a partir das 23h30

Nara Costa

Toca Fita de Corcel

Palco 02 – a partir das 21h30

Banda Swing da Cor

Vitor Penz

Polo Circo do Forró

Local: Praça da Convivência

Quarta-feira – 12 de junho – A partir das 19h

Liberdade e Zael

Polo Poeta Antônio Francisco

Local: Memorial da Resistência

Quarta-feira – 12 de junho

18h – Arrasta-Pé

19h – Marcos Freitas

20h – Nonato Poeta