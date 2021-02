Veja as orientações do Comitê para refrear o Covid-19

Para conter o avanço do coronavírus no estado, o Comitê Científico do Rio Grande do Norte recomendou à Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) a adoção de 14 medidas. O alerta considera as aglomerações recentes e “o aumento do número de internações e identificação de novas variantes do SARS-CoV2 em estados vizinhos”. Nesta sexta-feira, 19, a Sesap deve se pronunciar acerca das medidas que adotará.

Confira as orientações do Comitê: