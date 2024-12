Veja a previsão do tempo para o réveillon no Rio Grande do Norte

O réveillon do Rio Grande do Norte não deve ter chuvas fortes, segundo a previsão do Climatempo.

No litoral do Nordeste, como um todo, entre o Rio Grande do Norte e a Bahia, a previsão é de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, mas sem volumes expressivos.

Na capital potiguar, Natal, a terça (31) deverá ser de sol com nuvens, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e à noite. A temperatura deverá variar entre a mínima de 25º na madrugada e a máxima de 32º durante a tarde. A previsão é a mesma para o dia 1º de janeiro.

Na região Oeste, em Mossoró, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Na fase mais quente do dia, a temperatura poderá chegar a 38º, mas deve baixar à noite.

No dia 1º de janeiro, a cidade deverá ter uma manhã de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde.

Em praias paradisíacas do estado, como São Miguel do Gostoso, a previsão é de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, é esperado tempo firme. As máximas chegarão a 33º ao longo da terça-feira (31).

O primeiro dia de 2025, na região, deverá ter ser de sol com muitas nuvens, chegando a registrar períodos de céu nublado. A noite deverá ter poucas nuvens.

No município de Tibau do Sul, onde fica a praia de Pipa, a previsão também é de sol com possibilidade de pancadas de chuva de manhã, tarde com muitas nuvens e noite de tempo firme na terça (31). A temperatura deve variar entre 25º e 32º C ao longo do dia.

A quarta (1º) será de sol com alguns nuvens, com previsão de chuva rápida durante o dia e à noite.