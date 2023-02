Veja a previsão do tempo para o carnaval no Rio Grande do Norte

Vai curtir o carnaval em Natal ou no interior do Rio Grande do Norte? A previsão do tempo para o período do carnaval é de dias quentes com poucas chuvas, principalmente de domingo (19) para segunda-feira (20), de acordo com a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn). As chuvas decorrem da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCTI) que atua sobre o estado neste mês, que marca o início do período chuvoso no interior do estado.

As temperaturas no período vão variar entre 22°C durante as madrugadas e 34°C, durante as tardes, na região do Litoral Potiguar. No interior, a variação é entre 18°C e 36°C. Devido ao período de alta umidade, ocasionada pelos bloqueios atmosféricos, a população está sentindo mais calor.

“A sensação térmica é afetada pela umidade, que no momento está em 75% na área do litoral, o que provoca um aumento da sensação térmica em até 2°C, a depender da pessoa. Com a previsão de chuva nos próximos dias, a sensação térmica deverá diminuir devido a consequente diminuição da umidade“, explicou o chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.

Reunião Climática

No dia 27 de fevereiro, está programada para ocorrer a Reunião de Análise Climática para o Semiárido Potiguar, para tratar da previsão para o período do inverno no interior, que ocorre pela climatologia de março à maio.

Estarão reunidos, por vídeo conferência, especialistas dos principais centros e institutos de meteorologia do país, além de representantes dos órgãos públicos ligados ao setor da região Nordeste.

Acesse o Sistema de Monitoramento da Emparn, nos seguintes endereços eletrônicos, emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br

Previsão dia a dia

17/02/23 – sexta-feira – Céu encoberto com chuvas isoladas em todas as regiões.

18/02/23 – sábado – Céu com muitas nuvens, com chuvas isoladas na costa leste e norte do estado.

19/02/23 – domingo – Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões, exceto no Seridó.

20/02/23 – segunda-feira – Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

21/02/23 – terça-feira – Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

22/02/23 – quarta-feira – Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões.