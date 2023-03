Veículos são incendiados na manhã desta terça, em Mossoró

Em Mossoró, ocorrências de incêndios criminosos foram registradas na manhã de hoje, 14 de março.

A primeira ação ocorreu em um pátio pertencente à Prefeitura de Mossoró, localizado no bairro Santo Antônio. Vários veículos desativados, foram totalmente destruídos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar estive no local e controlaram as chamas. A Prefeitura diz que apura o ocorrido.

No Conjunto Parque das Rosas, localizado no bairro Santa Delmira, dois caminhões caçamba à serviço da Prefeitura foram interceptados por criminosos armados, que mandaram os motoristas descerem e atearam fogo nos veículos.

Após esses ataques, um caminhão de lixo pertencente a uma empresa que presta serviços à Prefeitura de Mossoró também foi incendiado no Conjunto Redenção. Criminosos renderam o motorista e os garis e atearam fogo no veículo.

Todas as ocorrências foram atendidas pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações, oito veículos já foram incendiados na cidade somente na manhã dessa terça, 14.

Em nota, a Prefeitura de Mossoró lamentou os ataques e informa que desde a madrugada de hoje, o Município adotou uma série de medidas para defesa do patrimônio público municipal.