Veículos com 5 e 6 no final das placas devem ter licenciamento quitado nesta semana

Os proprietários de veículos cujos finais das placas são 5 e 6, devem ficar atentos ao prazo de pagamento da taxa anual de licenciamento veicular. A taxa dos veículos com o final 5 vence nesta segunda-feira, 11, e dos veículos com placas com o final 6, vence nessa terça-feira, 12. A informação foi divulgada pelo Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) que aponta para mais de 295 mil automóveis com placas enquadradas nessa faixa de licenciamento.

A taxa de licenciamento veicular do Rio Grande do Norte é de R$ 90,00 independente do ano ou modelo do automóvel. O Licenciamento é uma das taxas de pagamento obrigatórias para que o proprietário possa ter acesso ao Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) do ano vigente. É exigido que o condutor tenha sempre esse documento em mãos quando dirige veículo automotor e que deve ser apresentando nas blitzen de fiscalização veicular.

Atualmente, a frota de veículo do estado é de cerca de 1,49 milhões de automóveis, sendo que pouco mais de 20% desse total circulam com placas com finais 5 e 6. Somente em Natal são quase 90 mil veículos na condição de quitar a taxa de licenciamento nesta semana. A taxa de licenciamento é o único tributo referente aos veículos cuja arrecadação é de responsabilidade do Detran, e os valores angariados são utilizados na manutenção física das instalações do Órgão e nas ações de trânsito empreendidas pela Instituição no estado.

No site do Detran o processo de emissão dos boletos é simples, basta que o usuário vá até o endereço eletrônico da instituição digitando www.detran.rn.gov.br. Com a página aberta, o cidadão clica no ícone “Veículos – boletos, infrações, débitos”. Logo em seguida é mostrada uma página onde é possível digitar a numeração da placa e do Renavam do veículo a ser consultado.

Dessa forma é possível ter acesso ao ambiente online onde fica disponível os boletos referentes a taxa de licenciamento, IPVA, DPVAT, Taxa dos Bombeiros, além de possíveis débitos de infrações de trânsito relacionadas ao veículo consultado. Um outro ponto positivo é a possibilidade do proprietário pagar as taxas no banco de sua escolha. É só clicar no imposto que deseja efetuar o pagamento, e imediatamente é aberta uma nova tela com as opções de emissão de boleto direcionado ao Banco do Brasil ou as demais instituições bancárias.