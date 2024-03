Vazamento em adutora causa suspensão do abastecimento de água em 30 cidades do RN

Um vazamento de grandes proporções registrado nesta terça-feira (26) na adutora Monsenhor Expedito causou a suspensão do abastecimento de água para 30 cidades potiguares.

O vazamento foi registrado às margens da rodovia estadual RN-002, em uma ponte perto da Comunidade do Fontes, em Monte Alegre.

Segundo a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), ao tomar conhecimento do problema, a empresa desligou o sistema de abastecimento para conter o vazamento e tomar as medidas cabíveis.

A empresa não informou prazo para conserto do vazamento e religamento do sistema.

As cidades com abastecimento suspenso são:

Barcelona,

Boa Saúde,

Bom Jesus,

Campo Redondo,

Coronel Ezequiel,

Ielmo Marinho,

Jaçanã,

Japi,

Lagoa D`anta,

Lagoa de Pedras,

Lagoa de Velhos,

Lagoa Salgada,

Lajes Pintadas,

Monte Alegre,

Monte das Gameleiras,

Passa e Fica,

Rui Barbosa,

Santa Cruz,

Santa Maria,

São Bento do Trairi,

São José de Campestre,

São Paulo do Potengi,

São Pedro,

São Tomé,

Senador Elói de Souza,

Serra Caiada,

Serra de São Bento,

Serrinha,

Sítio Novo,

Tangará.