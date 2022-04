Vaticano: Secretário particular diz que Bento XVI «está fisicamente fraco e frágil, mas bastante lúcido»

Cidade do Vaticano, 16 abr 2022 (Ecclesia) – Bento XVI assinala hoje o seu 95.º aniversário, e o seu secretário particular, o arcebispo Georg Gänswein, explica que o Papa emérito “está fisicamente fraco e frágil, mas bastante lúcido”.

“O Papa Emérito está de bom humor, é claro fisicamente está relativamente fraco e frágil, mas bastante lúcido”, disse o secretário pessoal de Bento XVI, à Rádio Horeb de Munique, divulga o protal ‘Vatican News’.

D. Georg Gänswein adiantou que 95 anos é uma idade importante, mas não há uma festa porque o Sábado Santo “é o dia que expressa o descanso sepulcral de Cristo”, e descanso para o domingo de Páscoa, mas “haverá uma celebração litúrgica”.

Segundo o arcebispo alemão, o Papa emérito também “não celebra a Páscoa como celebrante principal”, porque “não tem força para se levantar” constantemente “e não tem força na sua voz”, mas “segue a liturgia, concelebra, com grande ênfase interior”.

“Ele tira também novas forças dela, dia após dia, para sua vida”, salientou.

O secretário pessoal de Bento XVI adiantou que durante a semana da Páscoa “delegações menores e algumas pessoas” vão apresentar as “suas felicitações”, lembrando que o Papa Francisco já visitou o Papa emérito, no Mosteiro Mater Ecclesiae, na quarta-feira, no dia 13 de abril.

“Depois de uma conversa curta e afetuosa, e depois de terem rezado juntos, o Papa Francisco voltou à Casa de Santa Marta”, informou a Sala de Imprensa da Santa Sé, numa nota enviada aos jornalistas; O portal ‘Vatican News’ refere que o atual Papa visita Bento XVI por altura da Páscoa e do Natal, desde o início do pontificado, em 2013.

O ‘Mater Ecclesiae’ é um mosteiro nos jardins do Vaticano, onde o Papa emérito vive desde maio de 2013, três meses depois da sua renúncia ao pontificado, assistido pelo seu secretário particular e um grupo de leigas da associação ‘Memores Domini’.

D. Georg Gänswein assinala que, em geral, a rotina diária de Bento XVI, no mosteiro “não mudou desde que o Papa se tornou Emérito”: “Começa sempre com a parte mais importante do dia, de manhã cedo, ou seja, a Santa Missa e as orações do Breviário. Depois é hora do café da manhã e de uma pausa”.

Depois, Bento XVI dedica-se à correspondência e às leituras da manhã, pode haver espaço para a música, até a hora do almoço”, e de tarde, um breve descanso, pode receber a visita de pessoas; Não falta uma “pequena caminhada nos Jardins do Vaticano, com a recitação do Terço, mas sentados”, e o dia termina depois do jantar, com o telejornal em italiano e a “oração da noite”.

Joseph Ratzinger nasceu em Marktl am Inn (Alemanha), no dia 16 de abril de 1927, um Sábado Santo, tal como acontece em 2022, e passou a sua infância e adolescência em Traunstein, uma pequena localidade perto da Áustria.

Juntamente com o seu irmão Georg, foi ordenado padre a 29 de junho de 1951; dois anos depois, doutorou-se em teologia com a tese ‘Povo e Casa de Deus na doutrina da Igreja de Santo Agostinho’.

No dia 19 de abril de 2005 foi eleito como o 265.º Papa, sucedendo a João Paulo II; a 11 de fevereiro de 2013, Dia Mundial do Doente e memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, anunciou a renúncia ao pontificado, com efeitos a partir do dia 28 do mesmo mês, uma decisão inédita em quase 600 anos de história na Igreja Católica.

