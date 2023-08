Vaticano: Papa recebeu «Pai Nosso» escrito numa língua da Amazónia

Cidade do Vaticano, 24 ago 2023 (Ecclesia) – O Papa Francisco recebeu a oração do ‘Pai Nosso’ escrita na língua ‘pano’, “uma das mais antigas do continente americano”, de dois líderes espirituais da comunidade Yawanawa, da Amazónia, no final da audiência pública desta quarta-feira, no Vaticano.

“Iniciar um caminho de unidade na promoção de uma mensagem de paz e cooperação para ajudar os irmãos e irmãs indígenas em dificuldades na preservação de sua cultura e conhecimento, como guardiões e filhos da floresta”, é o que espera Kateyuve Yawanawa – ‘Pai Nani, Fernando Luiz’ – deste encontro com o Papa, informa o portal ‘Vatican News’.

O ‘Pai Nosso’ oferecido ao Papa Francisco, escrito na língua ‘pano’, foi colocado num quadro, de um lado tem está nesta língua que é “uma das mais antigas do continente americano”, e do outro a oração foi escrita em português.

“Para que ele possa ouvir a voz da floresta”, disseram ainda os dois líderes espirituais da comunidade Yawanawa, na Amazónia, sobre esta oferta.

Kateyuve Yawanawa está a realizar um périplo pela Europa, até 5 de novembro, com Wiahu Yawanawa ‘Felipe Luiz’, os dois usaram o cocar típico de povos da Amazónia na audiência geral desta quarta-feira, na Sala Paulo VI, no Vaticano.

O portal de notícias do Vaticano informa que ‘Pai Nani’ dedicou a sua vida ao estudo de conhecimentos ancestrais antigos e à custódia e proteção da floresta Amazónia.

O Papa Francisco dedicou a catequese desta audiência geral ao tema da evangelização, em concreto a partir das aparições de Nossa Senhora de Guadalupe (México) ao indígena São Juan Diego, destacando a importância da transmissão do “Evangelho na língua materna”.

O site de notícias ‘Vatican News’ assinala também a presença do conhecido dominicano Frei Betto, nesta audiência pública, que cumprimentou o Papa e convidou-o para a COP30 – Conferência Mundial sobre o Clima, em novembro de 2025, em Belém, no Estado brasileiro do Pará.

O frade brasileiro destacou o cuidado de Francisco com a ‘Casa Comum’, ajudando os pobres “principais vítimas das desigualdades ambientais”, nomeadamente com a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos, com o tema ‘Amazónia: novos caminhos para a Igreja e por uma ecologia integral’, que se realizou de 6 a 27 de outubro de 2019, após a qual escreveu a exortação apostólica ‘Querida Amazónia’, e com a encíclica ‘Laudato Si’.

“Quero insistir com o Papa para que ele volte ao Brasil e participe da Cop30, programada para novembro de 2025 em Belém do Pará, na floresta amazônica”, disse Frei Betto (frei Carlos Alberto Libânio Christo), que ofereceu ao Papa o seu último livro, ‘Jesus militante’, lê-se no jornal do Vaticano, ‘L’Osservatore Romano’, desta quinta-feira.

A região pan-amazónica tem uma extensão de 7,8 milhões de km2, incluindo áreas do Brasil, Bolívia, Perú, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa; dos seus cerca de 33 milhões de habitantes, 3 milhões são indígenas pertencentes a 390 grupos ou povos.