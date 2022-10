Vaticano: Duas sessões do Sínodo sobre a sinodalidade, uma dimensão constitutiva da Igreja

Vatican News

Esta manhã, no final do Angelus dominical, o Santo Padre anunciou que a próxima XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos terá lugar em duas sessões, com um ano de intervalo: a primeira de 4 a 29 de outubro de 2023, a segunda em outubro de 2024. O Papa Francisco invocou a Constituição Apostólica Episcopalis Communio, que contempla esta possibilidade (cf. o artigo 3).

Esta decisão decorre do desejo de que o tema da Igreja Sinodal, devido à sua amplitude e importância, possa ser objeto de um discernimento prolongado não só pelos membros da Assembleia Sinodal, mas por toda a Igreja.

Além disso, esta escolha está em continuidade com o atual percurso sinodal, ao qual o próprio Papa referiu-se esta manhã. O Sínodo não é um acontecimento, mas um processo, no qual todo o Povo de Deus é chamado a caminhar juntos em direção áquilo que o Espírito Santo o ajuda a discernir como sendo a vontade do Senhor para a sua Igreja.

Assim, a Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos assumirá também uma dimensão processual, configurando-se como “um caminho no caminho”, a fim de promover uma reflexão mais amadurecida para o maior bem da Igreja.

Desde o início, a Secretaria Geral do Sínodo escolheu o caminho da escuta e do discernimento, mesmo na fase de planeamento e implementação do processo sinodal. Nas próximas semanas, continuaremos o nosso discernimento a fim de melhor definir a celebração das duas sessões da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos e o tempo que medeia entre elas. A seu tempo, comunicaremos sobre isto.

Este processo de escuta foi iniciado em 2021 pelas Igrejas locais, ou seja, pelo Povo de Deus reunido em torno dos seus Pastores; convocou as Conferências Episcopais e os Sínodos das Igrejas Católicas Orientais. 112 das 114 Conferências Episcopais, todas as Igrejas Católicas Orientais, realizaram um discernimento a partir do que emergiu das Igrejas particulares. Agora, continua com uma Etapa Continental que culminará com a celebração das Assembleias Sinodais Continentais, entre Janeiro e Março de 2023, convocadas para rever a viagem feita, para continuar a escuta, o discernimento a partir do Documento da Etapa Continental e de acordo com as especificidades socioculturais das suas respetivas regiões, com o objetivo de dar um último passo neste caminho espiritual.

Cidade do Vaticano, 16 de Outubro de 2022