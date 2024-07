Vaticano declara ‘cismático’ o arcebispo Viganò e o excomunga

O arcebispo italiano Carlo Maria Viganò, o ex-núncio papal nos Estados Unidos que questionou a legitimidade do Papa Francisco e a autoridade do Concílio Vaticano II, foi considerado culpado de cisma e excomungado, anunciou o Vaticano em 5 de julho.

“Suas declarações públicas manifestando sua recusa em reconhecer e se submeter ao Sumo Pontífice, sua rejeição à comunhão com os membros da Igreja a ele sujeitos e à legitimidade e autoridade magisterial do Concílio Vaticano II são bem conhecidas”, afirmou um boletim do Vaticano que anunciou a decisão.

A reportagem é de Christopher White, publicada por National Catholic Reporter, 05-07-2024,

A decisão de excomunhão de Viganò era amplamente esperada após o anúncio do arcebispo em 20 de junho de que ele havia sido acusado de cisma pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e que não cooperaria com o processo penal do Vaticano.

Na época, Viganò disse que não atenderia ao pedido de se apresentar pessoalmente para receber formalmente a acusação e as provas contra ele e disse que considerava as acusações feitas contra ele uma “honra”.

O decreto do Vaticano de 11 de junho declarou que se Viganò permanecesse sem resposta até 28 de junho, ele seria sentenciado à revelia. A declaração do Vaticano de 5 de julho anunciando a excomunhão observou que o Dicastério para a Doutrina da Fé se reuniu em 4 de julho para concluir o processo penal contra Viganò.

O comunicado também observou que o arcebispo foi notificado com a notícia de sua excomunhão em 5 de julho e que a reversão de tal decisão é reservada à Sé Apostólica.

A importante decisão do Vaticano de excomungar Viganò ocorre seis anos depois que ele publicou uma carta sem precedentes de 11 páginas em 2018, alegando um amplo acobertamento pelo Vaticano de acusações contra o ex-cardeal Theodore McCarrick e pedindo que Francisco renunciasse.

Embora muitas de suas alegações iniciais tenham sido desacreditadas, o arcebispo italiano foi elogiado por alguns católicos de direita por seu apoio ao ex-presidente dos EUA Donald Trump, sua oposição às vacinas contra a COVID-19 e sua disseminação de teorias da conspiração do Q-Anon.

Embora muitos católicos tradicionais tenham desprezado o ex-diplomata do Vaticano, ele continuou a usar seu site e as redes sociais para promover suas visões radicalizadas, com suas postagens sendo compartilhadas por indivíduos de alto perfil, como Trump, e amplamente promovidas em certos setores da Igreja Católica dos EUA.

A rara excomunhão de um dos prelados da Igreja provavelmente colocará vários bispos dos EUA em uma posição incômoda, já que, após suas alegações iniciais contra o papa em 2018, mais de duas dúzias emitiram declarações atestando sua credibilidade, incluindo alguns dos atuais líderes da conferência episcopal dos EUA.

No momento da publicação, Viganò ainda não havia emitido uma declaração em resposta à sua excomunhão. Sua última postagem pública nas redes sociais, publicada na mesma data da declaração do Vaticano sobre sua excomunhão, foi um pedido de doações para sua fundação em apoio ao “treinamento tradicional” de jovens seminaristas.

