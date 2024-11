Vasco ganha reforço de Coutinho para jogo contra o Fortaleza neste sábado

ESPN Brasil

O Vasco ganhou reforços importantes para encarar o Fortaleza, pela 33ª rodada do Brasileirão. O duelo, no Castelão, está marcado para este sábado (9).

Além do retorno de Emerson Rodríguez, que foi cortado do clássico contra o Botafogo após alegar problemas pessoais, a lista de relacionados também conta com Philippe Coutinho, fora dos últimos dois jogos, além de Paulinho.

O meio-campista, inclusive, é a grande novidade, já que se recuperou da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, lesão sofrida ainda em janeiro, contra o Bangu, durante o Campeonato Carioca.

Inclusive, era esperado que o camisa 18 só voltasse a ser relacionado após a Data Fifa, visando o duelo contra o Internacional, no dia 21 de novembro, mas esta volta aconteceu antes.

Assim como Jair, que até já voltou aos gramados, Paulinho foi mais um a ter um problema no joelho no Vasco nesta temporada.

Por outro lado, Dimitri Payet, que foi o grande destaque da equipe contra o Bahia, com dois gols marcados, será desfalque no Ceará.

O Cruzmaltino informou que o francês sentiu um incômodo na coxa esquerda, na reapresentação da equipe após a derrota para o Botafogo, e por isso foi cortado da viagem.

“O atleta Payet sentiu um incômodo na coxa esquerda na reapresentação do elenco na quarta-feira e não viaja com a delegação. O meia será submetido a exame de imagem”, informou.

9° colocado na tabela do Brasileirão com 43 pontos, o Vasco busca uma vitória fora de casa diante do Leão do Pici para seguir sonhando com uma vaga na próxima CONMEBOL Libertadores.