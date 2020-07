Vasco enfrenta Madureira precisando vencer e torce contra o Voltaço

Tricolor suburbano depende ainda de outro placar seguir na Taça Rio

A torcida do Vasco vai ficar de olho em duas partidas nesta quinta-feira (02). Em São Januário, o Gigante da Colina enfrenta o Madureira, às 20h. No Maracanã, no mesmo horário, o cruzmaltino vai torcer por uma vitória do Resende sobre o Volta Redonda.

Isto porque o Vasco não depende apenas de si para se classificar para a semifinal da Taça Rio. Apesar da boa atuação contra o Macaé no retorno do Campeonato Carioca, o time vinha de uma derrota e dois empates, que deixou a situação do clube complicada. Com apenas 5 pontos na Taça Rio, o Vasco conquista a vaga se vencer o Madureira e com uma derrota do Volta Redonda. Se houver empate no Maracanã, o Cruzmaltino terá que tirar uma vantagem de 3 gols de saldo.

De volta ao time como titular, o meia Fellipe Bastos fala sobre o confronto desta noite.

“A gente já sabe o que fazer, o Ramon já passou pra gente nos últimos treinamentos para que a gente consiga fazer um grande jogo, consiga vencer e consequentemente torcer por outros resultados. Vamos fazer a nossa parte para que a gente consiga ter uma boa resposta”.

O técnico Ramon Menezes deve repetir a equipe que venceu o Macaé por 3 a 1, com Fernando Miguel, Pikachu, Leandro Castán, Ricardo Graça e Henrique. Andrey, Fellipe Bastos, Martín Benítez. Vinícius, Talles Magno e Germán Cano.

Uma das armas do técnico Ramon no jogo contra o Macaé foi a dupla de volantes Fellipe Bastos e Andrey. Fellipe fala sobre as orientações de Ramon.

“O Ramon estudando do jeito que ele estudou, ele conversou comigo e pediu para que eu cumprisse as funções que ele tava querendo no jogo, dentro daquilo que ele acha que é função tática. Eu de bate pronto já respondi que poderia e eu tenho conseguido fazer, tenho conseguido cumprir a função que ele está me pedindo. Agora é continuar evoluindo, evoluir fisicamente. Essa troca que eu e o Andrey fizemos no jogo anterior vai acontecer, até para confundir o adversário e que a gente consiga sair com a bola com qualidade ali de trás. É uma coisa que o Ramon pede e a gente vai continuar fazendo, evoluindo, para que as coisas aconteçam”.

O Vasco terá três desfalques para o jogo contra o Madureira. Werley e Bruno Gomes fica de fora com problemas físicos. Já Fredy Guarín não treinou pelo segundo dia consecutivo e foi liberado pela diretoria para resolver problemas pessoais.

Do outro lado, o Madureira se classifica se vencer o Vasco e se o Volta Redonda não derrotar o Resende. O Madureira deve entrar em campo com Lucão, Rhuan Rodrigues, Marcelo Alves, Mário Pierre e Juninho Monteiro; Thedesco, Bruno, Douglas Cunha e Ygor Catatau; Natham Gomes e Luam Henrique.

