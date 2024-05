Vasco bate o Fortaleza e se classifica na Copa do Brasil

CNN Brasil

Depois de empatarem por 3 a 3 no tempo normal, o Vasco eliminou o Fortaleza por 5 a 4 nas decisões por pênaltis, na noite desta terça-feira (21), em São Januário. Na última batida da primeira série, Léo Jardim fez a defesa da classificação na penalidade batida por Kervin Andrade.

Em um jogo frenético, o Fortaleza chegou a ficar na frente duas vezes, com gols de Marinho e Lucero, mas o Vasco buscou o empate nas duas oportunidades com gols de Vegetti. Já no final da partida, Lucas Piton virou, mas viu Hércules empatar o jogo mais uma vez. No duelo de ida, as equipes empataram por 0 a 0, no Castelão. Ou seja, uma vitória simples classificaria um dos times e um novo empate levaria para os pênaltis, como aconteceu.

O jogo

O Fortaleza abriu o placar logo aos 8 minutos com Marinho, mas o Vasco empatou de pênalti, convertido por Vegetti minutos depois. Lucero desempatou para os visitantes no início do segundo tempo, mas Vegetti e Piton viraram o jogo para o Cruzmaltino. Nos acréscimos, Hércules deixou tudo igual novamente para levar a decisão às penalidades máximas.

A decisão nas penalidades estava encaminhando para as alternadas, já que o Vasco acertou as cinco primeiras e o Fortaleza teve êxito nas quatro primeiras cobranças. Na última batida, Kervin Andrade bateu mal e parou nas mãos de Léo Jardim, que garantiu a classificação da equipe cruzmaltina para as oitavas da competição.

Próximo adversário

O adversário do Vasco nas oitavas será conhecido apenas em sorteio realizado pela CBF, que ainda não tem data confirmada.

Próximos jogos

O Vasco da Gama volta a entrar em campo somente no dia 2 de junho, quando recebe o Flamengo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida seria neste fim de semana, mas foi adiada, já que a CBF decidiu suspender as rodadas 7 e 8 do Campeonato Brasileiro devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

Já o Fortaleza volta a entrar em campo no próximo domingo, 26. Em jogo válido pela semifinal da Copa do Nordeste, o Leão enfrenta o Sport, fora de casa.