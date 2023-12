Vasco anuncia renovação de Ramón Diaz até 2025

CNN Brasil

O Vasco anunciou, na manhã desta quinta-feira (28), a ampliação do vínculo com Ramón e Emliano Díaz, dupla que comanda a comissão técnica do clube carioca. O novo contrato é válido até dezembro de 2025 e prevê a possibilidade renovação por mais duas temporadas, até 2027.

De acordo com o comunicado oficial do clube, os argentinos já trabalham ao lado do diretor de futebol Alexandre Mattos na montagem do elenco para 2024. Também seguem no Rio de Janeiro os auxiliares Osmar Ferreyra, Juan Romanazzi, o analista de desempenho Damian Paz e o preparador físico Diego Pereira.

A dupla formada por Ramón e Emiliano Díaz teve papel importante para a permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Quando pai e filho foram contratados, antes da 16ª rodada, o Cruzmaltino era o lanterna da competição.

Parceria familiar

Técnico do Vasco, o experiente Ramón Díaz conta com o apoio próximo do filho Emiliano. O auxiliar tem momentos de protagonismo em treinamentos e também é ativo à beira do gramado ao longo dos jogos do Cruzmaltino.

Com os argentinos no comando, o Vasco teve 50% de aproveitamento no restante dos jogos e conseguiu escapar da queda na última rodada, com vitória sobre o Bragantino em São Januário.