Varejo potiguar mantém alta e cresce acima da média brasileira, aponta IBGE

Fecomércio

O comércio varejista do Rio Grande do Norte apresentou crescimento de 6,4% em novembro de 2024 na comparação com o mesmo mês de 2023, consolidando um ciclo de 12 meses consecutivos de alta interanual, segundo dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgados na quinta-feira (9), pelo IBGE.

O desempenho coloca o estado em destaque no Nordeste: além de ter o crescimento acima da média brasileira (que apresentou incremento de 4,7%), o Rio Grande do Norte foi o 5º melhor resultado da região, superando a alta de estados como Bahia e Pernambuco que cresceram, respectivamente, 5,8% e 5,1%.

No acumulado do ano até novembro, o comércio varejista potiguar acumulou alta de 5,9% nas vendas, em termos reais, na comparação com o mesmo período de 2023. Nessa comparação, todos os estados do Nordeste apresentaram crescimento, sendo que o RN teve o oitavo melhor desempenho, superando ainda Pernambuco, que teve alta de 5,3%.

No comércio varejista ampliado (que considera além de itens tradicionais do varejo, inclui veículos e materiais de construção), na comparação com novembro de 2023, a atividade registrou alta de 7,2%, muito acima do crescimento brasileiro, de 2,1%, sendo o quarto melhor desempenho do nordestino. Já o crescimento acumulado no ano a alta foi semelhante, alcançando 7,1%, o sexto melhor resultado da região e acima da média nacional que teve alta de 4,4%.

O presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, destacou o protagonismo do setor no fortalecimento da economia estadual. “Os resultados mostram a manutenção de um cenário positivo em relação a 2023, com o Rio Grande Norte superando até mesmo grandes estados como Bahia e Pernambuco em algumas comparações”

Segundo Queiroz, o setor varejista ampliado segue como motor desse movimento, com resultados consistentes mesmo em segmentos mais sensíveis às flutuações econômicas, como veículos e materiais de construção.