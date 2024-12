Vaquinha do Corinthians passa dos R$ 22 milhões

CNN Brasil

A Vaquinha do Corinthians ultrapassou os R$22 milhões de reais, segundo o site organizado pela torcida, nesta segunda-feira (2).

A campanha para quitar a dívida de mais de R$700 milhões foi criada pela torcida organizada Gaviões da Fiel. A campanha terá duração máxima de seis meses ou terminará quando a meta for atingida.

No domingo, o Corinthians venceu o Criciúma por 4 a 2 e depende somente de si para ir à Libertadores.

A doação é feita via PIX e depende de um cadastro dos doadores. O valor mínimo para doação é de R$10. Um acordo entre o clube, torcida e Caixa Econômica Federal garante a quitação do débito do estádio que foi finalizado em 2014.