Vacinas estão disponíveis em dois locais de Mossoró

De acordo com os dados da plataforma RN + Vacina, que monitora a aplicação das vacinas contra covid-19 no estado, em Mossoró, mais de 616 mil doses foram aplicadas, desde o início da campanha de imunização. Até o momento, 76% dos mossoroenses tomaram as duas doses da vacina, de acordo com a plataforma.

Apesar de ser um percentual significativo, o número de pessoas que estão com doses em atraso é alto. Os números mostram que 84% dos mossoroenses tomaram a primeira dose, mostrando que 8% da população vacinada não retornou aos postos de saúde para completar o esquema vacinal. A plataforma RN + Vacina demonstra que 19.613 pessoas estão com a dose em atraso.

Com o objetivo de incentivar a conclusão do ciclo vacinal contra a covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde está firmando parcerias e promovendo ações em prol da vacinação dos mossoroenses contra a covid-19. Por isso, nesta sexta-feira, 22, foram disponibilizados dois locais de vacinação, nos quais estão disponíveis os imunizantes para pessoas com idade a partir dos 5 anos.

A população pode procurar a Unidade Básica de Saúde Maria Soares, localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São Manoel. No local a vacinação será realizada até às16h. Já no Partage Shopping o funcionamento do ponto será até às 18h.

Além da vacina contra covid-19, os mossoroenses também encontram outras vacinas, como a da Influenza, que está sendo destinada aos profissionais da saúde e idosos a partir de 60 anos. E sarampo para os profissionais da saúde e crianças a partir de 6 meses até 4 anos 11 meses e 29 dias. A vacinação retoma na segunda-feira (25).