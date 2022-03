Vacinação itinerante beneficiará bairros e comunidades de Mossoró

A partir dessa quarta-feira, 23, o “Trailer da Vacina”, versão itinerante da campanha Mossoró Vacina, estará nos bairros e comunidades mais distantes da cidade, para proporcionar a vacinação nas pessoas que ainda não tiveram acesso ao imunizante.

A introdução do trailer da vacina visa incentivar ainda mais a população a se vacinar e, consequentemente, reduzir o número de pessoas que ainda não se vacinou ou que ainda não completou o esquema vacinal. O coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima detalha que o trailer da vacina vai funcionar em dias alternados e em pontos estratégicos.

A estreia do serviço no município vai contemplar os moradores do bairro Nova Vida. O trailer da vacina ficará instalado na rua Zacarias Cunha, proximidades do “Bar do Cajueiro”, bairro Nova Vida, trecho mais conhecido como “Malvinas”.

Etevaldo adianta que a vacinação itinerante vai ter início às 8h e se estenderá até as 11h. “Nós já estamos com as equipes todas preparadas para dar início a mais este serviço que é a vacinação da população de forma itinerante”, acrescentou.

No trailer será disponibilizada a vacinação para todos os grupos desde a Dose Pediátrica (Dped) para crianças a partir de 5 anos até a D4 (4ª Dose) para idosos a partir de 60 anos e imunossuprimidos a partir de 12 anos. É importante frisar que a 4ª dose do imunizante é destinada para o idosos que tomaram a 3ª dose há quatro meses.

Até o momento, segundo os dados do RN Mais Vacina, mais de 300.600 vacinas já foram aplicadas em Mossoró. 84% da população tomou a primeira dose do imunizante e 74% completaram o ciclo vacinal com a segunda dose. Desse total, 42% tomou a terceira dose da vacina contra a covid-19.

A plataforma mostra que pouco mais de 19 mil pessoas estão com doses em atraso, no município. A média de vacinação diária, em Mossoró, é de 900 doses aplicadas. O município recebeu, até o momento, mais de 681 mil doses dos imunizantes.