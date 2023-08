Vacinação contra Influenza segue aberta à população até o fim deste mês

A Prefeitura de Mossoró segue até o dia 31 de agosto disponibilizando a vacina contra Influenza para o público em geral a partir dos 6 meses de idade. A população que ainda não se imunizou e deseja receber a dose de proteção pode procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), das 7h às 11h e das 13h às 17h.

O objetivo da campanha de vacinação é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da Influenza na população. A vacina oferecida é a trivalente, capaz de proteger contra os três principais tipos de vírus “da gripe” em circulação: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B.

A prorrogação da campanha contra Influenza visa ampliar a oferta do imunizante à população, oportunizando mais um período para quem ainda não se vacinou e quer se imunizar. Com isso, buscando aumentar os índices de cobertura vacinal no município.

“Informamos a toda população de Mossoró que seguimos oferecendo a vacina contra a Influenza até o fim deste mês. É importante que quem não se vacinou procure uma UBS mais próxima de sua residência ou do trabalho. Orientamos a todos que verifiquem o cartão de vacinação e se for o caso atualizem o esquema vacinal para a promoção da saúde da coletividade”, ressaltou Etevaldo de Lima, coordenador de Imunizações do município.

Postos de vacinação:

*Unidades Básicas de Saúde (zonas urbana e rural)

Segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

*Faculdade de Enfermagem da UERN:

Segunda e quinta-feira, das 16h às 20h.

*Universidade Potiguar (UnP):

Segunda a quinta-feira, das 7h às 11h.