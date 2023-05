Vacinação contra a febre aftosa é iniciada em Mossoró

Secom/PMM

A Prefeitura de Mossoró iniciou nesta terça-feira (2) a imunização em animais contra a febre aftosa. A campanha de vacinação contra a doença se estenderá até o dia 31 deste mês e pretende vacinar em torno de 4.500 animais em mais de 120 comunidades rurais do município.

A Secretaria de Agricultura explica que agricultores familiares com rebanho de até 25 cabeças de gado em e que estejam com o cadastro sanitário da propriedade em dia no Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte (Idiarn) estão aptos a participarem da campanha.

“Preenchendo os pré-requisitos, o agricultor consegue participar da campanha. É só aguardar naquele dia determinado pelo calendário de vacinação divulgado pela Secretaria a equipe de vacinadores passar por sua comunidade e vacinar o seu rebanho”, explicou o titular da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), Faviano Moreira.

CALENDÁRIO

Conforme o calendário da Secretaria de Agricultura, nesta quarta-feira (3) as equipes estarão nas seguintes comunidades: P.A. Cheiro da Terra, P.A. São José I e II, P.A. São Cristóvão, Bela Vista, Riacho Grande, Riachinho; P.A. Barreira Vermelha, P.A. Santa Rita de Cássia, Guarajá.

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO

1ª SEMANA

2/5 Terça – P.A. Solidão, P.A. Vingt Rosado, Cristais, P.A. Cabelo de Nego, Jucuri, P.A. Independência, P.A. Pajeú

3/5 Quarta – P.A. Cheiro da Terra, P.A. São José I e II, P.A. São Cristóvão, Bela Vista, Riacho Grande, Riachinho; P.A. Barreira Vermelha, P.A. Santa Rita de Cássia, Guarajá

4/5 Quinta – P.A. Nova Esperança (São João), P.A. Sol Nascente, PAMN, P.A. Fazenda Nova, P.A. Terra Nossa, P.A. Santa Elza, P.A. Recanto da Esperança (Alagoinha), Bom Destino, Lajedo

5/5 Sexta – Senegal, Arisco I e II, Oiticica, Florânea e Ufersa

2ª SEMANA

8/5 Segunda – P.A Maísa Real, Agrovila Paulo Freire, P.A. Maísa Montana, Coqueiro

9/5 Terça – P.A São Romão, Pau Branco, Jardim, P.A. Olga Benário, P.A. Oziel Alves, P.A. Maísa Pomar

10/5 Quarta – Rincão, Pintos, P.A Maísa Nova União (Poço 10), Córrego Mossoró

11/5 Quinta – Santo Antônio, Ema, Cajazeiras I e II, Pau Darco, Tabuleiro Alto, P.A. Jurema, P.A. Boa Fé, Góis, Puxa Boi, Canto do Junco

12/5 Sexta – P.A. Maísa APAMA

3ª SEMANA

15/5 Segunda – Ingá, Bom Jesus, Passagem da Oiticica, Camurupim I e II, Passagem do Rio, Picada I e II, Estreito, Várzea da Pasta, São João da Várzea

16/5 Terça – SÍtio Carmo, P.A. Carmo, Melancia, Passagem de Pedra, Umari, Jurema Seca, Colós, Sussuarana, P.A. Sussuarana, Piquiri, Barro Branco

17/5 Quarta – Panela do Amaro, Sítio Fontenele, Rancho da Caça, Serra Mossoró, P.A. Lagoa do Xavier

18/5 Quinta – Estreito do Jacu, Olho D’água Velho, Chafariz, Curral de Baixo, Santana (direita do rio), Santana (esquerda do rio)

19/5 Sexta – São Joaquim, P.A. Lorena, Lagoa do Bargado, Reforma dos Romãos, P.A. Paulo Freire, Angicos, Sítio São Francisco, Salva Vidas

4ª SEMANA

22/5 Segunda – Quixaba, São Benedito, Espinheirinho, P.A. Novo Espinheirinho, Baixa Verde, Laginha, Barrinha dos Neo, Fartura, P.A Hipólito II

23/5 Terça – Hipólito I, P.A. Maracanaú, P.A. Cordão de Sombra I e II, Sítio do Meio

24/5 Quarta – São Raimundo, P.A. Favela

25/5 Quinta – P.A Mulunguzinho