Vacinação antirrábica será iniciada na segunda-feira em Mossoró

Na próxima segunda-feira, 4 de julho, e iniciada em Mossoró a campanha de vacinação antirrábica, realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A imunização de cães e gatos será iniciada pelas comunidades da Agrovila Maísa e Sussuarana, além da sede do CCZ, localizado à rua Moisés Costa Lopes, bairro Nova Betânia.

A campanha de vacinação antirrábica se estenderá até o dia 2 de setembro. O Dia D de vacinação ocorrerá em 20 de agosto. Durante a semana, o CCZ realizará a vacinação de felinos e caninos nas comunidades de Pau Branco, Piquiri, Oziel Alves e Passagem de Pedra. A estimativa é de 38.118 animais domiciliares que estão aptos à imunização contra a doença.

“É de extrema importância a gente realizar esse processo de vacinação contra um vírus letal como o da raiva. Esse vírus tem uma ação de letalidade de aproximadamente 100% e a vacina desses animais funciona como um bloqueio até o homem. É de extrema importância que toda a comunidade adira à campanha para que os animais sejam vacinados”, explicou o médico veterinário do Centro de Controle de Zoonoses, Genicleyton de Gois, sobre a importância da vacinação contra a raiva nos animais domésticos.

O profissional destaca que no ano passado a meta estipulada pelo Ministério da Saúde foi ultrapassada em Mossoró. De acordo com Genicleyton, o percentual de cães e gatos vacinados na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte chegou a 93%, sendo que a meta era de 80%.

“Nós no ano passado tivemos bastante sucesso com a campanha de vacinação contra a raiva porque a população tomou conhecimento, aderiu e viu a necessidade de imunizar o animal. Esperamos que neste ano a população compreenda e nos ajude para que possamos novamente atingir e ultrapassar a meta estipulada”, disse.