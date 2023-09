Vacinação antirrábica continuará neste fim de semana em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró seguirá vacinando os animais contra a raiva neste final de semana, em pontos estratégicos da cidade. Pontos extras de vacinação funcionarão no sábado e no domingo, oportunizando que os tutores possam imunizar seus cães e gatos.

No sábado, das 8h às 12h, ou enquanto durar o estoque de doses, haverá vacinação nos seguintes locais: Parque Ecológico Prof. Maurício de Oliveira (Centro); Praça ao lado da UPA do Alto de São Manoel; UBS Dr. Chico Costa (Santo Antônio).

No domingo, a vacinação contra a raiva será realizada no Memorial da Resistência de Mossoró (MRM), na avenida Rio Branco, no bairro Centro. O ponto de imunização funcionará das 16h às 19h, ou enquanto durar o estoque de doses.