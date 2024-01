Vacina contra Covid entra para o calendário nacional de vacinação

A vacina contra a Covid entrou para o calendário nacional de vacinação. O objetivo é aumentar a cobertura, assim como aconteceu com outras vacinas em 2023.

Uma das boas notícias de 2023 foi o aumento do número de pessoas vacinadas no Brasil. 2023 foi marcado pela recuperação da taxa de cobertura vacinal de várias doenças. Das oito vacinas recomendadas no calendário para crianças com até 1 ano de idade, sete registraram aumento.

Apesar de os indicadores ainda estarem abaixo do mínimo necessário, autoridades de saúde celebraram a melhoria dos dados. Para 2024, um dos maiores desafios continua sendo a baixa imunização para a covid.

Entre as crianças, apenas 5,5% da população com 6 meses a 3 anos de idade tomaram as três doses recomendadas. Na população de 3 a 4 anos de idade, a cobertura vacinal com as três doses é de 5,7% do total.

Considerando toda a população, apenas 14,82% dos brasileiros se vacinaram completamente, tomando as quatro doses disponibilizadas.

Para virar esse jogo, a imunização contra a Covid-19 entrou oficialmente no calendário nacional de vacinação. A aplicação das doses em postos de saúde como esse daqui será anual e o público alvo são crianças, idosos e grupos considerados prioritários.