Vacina contra a Covid-19 será distribuída pela Azul Linhas Aéreas

O Ministério da Saúde anunciou uma parceria com a Azul Linhas Aéreas para distribuição da vacina contra a Covid-19 em todo o país. Com o acordo entre as partes, o governo federal espera garantir celeridade e segurança ao processo logístico de imunização da população.

A Azul informou que colocará à disposição do governo toda sua capacidade de distribuição. A companhia já trabalha em conjunto com o Executivo em outras ações, como a Operação Acolhida, que visa a interiorização de imigrantes venezuelanos que chegam ao Brasil pelo estado de Roraima.

No plano de vacinação contra a Covid-19, divulgado pelo governo federal nesta semana, há quatro fases previstas. Na primeira, serão imunizados trabalhadores da saúde, idosos acima de 75 anos e população indígena.

Na segunda etapa, está prevista a vacinação de pessoas entre 60 e 74 anos. A terceira fase prevê imunização de pessoas com comorbidades e, por fim, professores, trabalhadores das forças de segurança e funcionários do sistema prisional na quarta fase.

Fonte: Brasil 61.