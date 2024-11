Clauder Arcanjo*

(Pintura “Garota na janela”, de Salvador Dalí.)

Se as coisas são inatingíveis… ora!

Não é motivo para não querê-las…

Que tristes os caminhos, se não fora

A presença distante das estrelas!

(Mario Quintana, em “Das Utopias”.)

— Mas isso é uma utopia, amigo!

— Ah, quem dera! Quem me dera!

— …

— Sim, eu daria tudo para me ver hoje em Utopia.

— Não estou te entendendo, Acácio.

Antes de responder, Companheiro Acácio coçou a ponta do queixo e engoliu em seco. Como se maturasse algo mais nos lábios do que no pensamento. Continuou:

— É muito comum as pessoas abusarem do uso de expressões ou vocábulos, Castilho, sem entender a origem ou o significado verdadeiro deles.

— Está então me chamando de ignorante!

Acácio respirou fundo, como se necessitasse pesar bem cada frase, a fim de evitar ainda mais alvoroço naquele diálogo. Baixou a face, revisitou a sua recente imersão no universo de Thomas More e declarou:

— Amigo Castilho, digamos que estou apenas tentando sair da superfície das palavras e conhecê-las no seu âmago. Agindo assim, creio, podemos evitar ruídos.

Nessa hora o gato Nabuco resolveu participar:

— Shzzzf… shfzzz… miau… shfzzz…

Castilho estranhou a intromissão de um animal de estimação na conversa. Acácio resolveu intervir:

— Claro, Nabuco, a questão é sempre mais profunda. Sei que você ultimamente andou visitando as páginas de Erasmo, em Elogio da loucura; as de Santo Agostinho, em A cidade de Deus; as de Aristóteles, em Ética a Nicômaco, e as de Cícero, em Dos deveres. E Utopia é, antes de tudo, uma reflexão sobre a política.

— Miau… shzzzf… miau… shfzzz… miau…

Acácio interveio:

— Castilho, Nabuco está nos alertando para o risco da soberba, pedindo que eu cite esta passagem de Utopia: “Essa serpente infernal se agarra qual rêmora ao peito dos mortais e retarda o avanço para uma vida melhor. Visto que a soberba está demasiado entranhada na natureza humana para ser arrancada com facilidade…”.

Castilho, um pouco confuso, interrogou:

— E poderemos viver num mundo utópico, sem soberba?

Nabuco olhou para Acácio, como se lhe concedendo o direito de resposta.

— O mundo sempre nos leva aos prazeres e estes tendem a ser “criações artificiais”, podendo até proporcionar uma “satisfação espúria” para uma minoria, mas ficam bem longe da verdadeira felicidade, a felicitas, esta sim objetivo da vida utopiana, acessível a todos.

— …

Nabuco complementou:

— Shfiii… shfzzziii… Miau…. shfziifizzz… Miau…

— Concordo, Nabuco — disse Acácio —, a narrativa de More sobre a ilha de Utopia é um incrível feito da imaginação, onde lá se vive de acordo com os preceitos da natureza. Refeições coletivas, palestras antes do amanhecer, eliminando a privacidade e o individualismo. Todos focados nas aspirações humanas autênticas, como se num mosteiro.

Silêncio na sala. Companheiro resolveu, então, propor a Castilho e a Nabuco:

— Que tal se, a partir de hoje, nós três nos mudássemos para Utopia? Lá seríamos os novos macarianos!

Nabuco eriçou o pelo, afiou as unhas. Castilho reuniu seus pertences e, antes de ganhar a rua, confidenciou-lhes:

— Tenho que pensar melhor, embora reconheça “sem dificuldade que há muitas características naquela república utopiana que eu de fato desejaria, mais do que aguardaria, ver em nossas próprias cidades”.

Fonte: Livro Utopia, de Thomas More, tradução de Denise Bottmann (São Paulo: Companhia das Letras, 2018).

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras.