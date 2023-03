Utilidade Pública: funcionamento de atividades em Mossoró nesta quarta feira

A Prefeitura Municipal de Mossoró comunicou, por meio de nota, a suspensão das atividades nesta quarta-feira (15):

Nas unidades da Rede Municipal de Ensino; Unidades da Assistência Social; Atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs); Transporte coletivo; Serviços de limpeza urbana em geral nesta quarta-feira (15).

Seguirão em funcionamento os serviços administrativos e de atendimento ao público nas secretarias e demais serviços essenciais do município.

Universidades

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), a Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), a Faculdade Católica e a Universidade Potiguar (UNP) também comunicaram suspensão das atividades nesta quarta-feira. A Faculdade Católica, por meio de nota, disse que às 15h desta quarta, emitirá um novo comunicado.

A reitora da Ufersa, Ludimilla Oliveira, disse que iria “aguardar as orientações das forças de seguranças do Estado para tomar a decisão se vamos continuar ou não com a suspensão das atividades na Universidade”.

Governo do RN

Já o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, após uma nota informando suspensão, encaminhou novo texto comunicando que será mantido expediente normal nos órgãos públicos da administração direta e indireta nesta quarta-feira (15).