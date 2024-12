USO EXCESSIVO DAS TECNOLOGIAS. – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

USO EXCESSIVO DAS TECNOLOGIAS.

Em nosso mundo contemporâneo, silenciosamente, estamos sendo escravizados pelas tecnologias e as imposições das redes sociais. Lógico que as redes têm a sua importância, porém, o domínio mental e quase sempre físico, estar estampado na dependência e no aumento da procura por psicólogos e psiquiatras.

As nossas crianças abandonaram as brincadeiras, as correrias pelas ruas, as brincadeiras saudáveis e passaram a ter sua atenção totalmente voltada para o celular e seus jogos. Assim como vários adultos. E as consequências são terríveis, desde problemas mentais até problemas físicos e familiares.

Notadamente, o melhoramento tecnológico trouxe benefícios a sociedade. Não obstante, como efeito colateral, as tecnologias afetaram as crianças, adolescentes, adultos e idosos em todo o mundo.

Os impactos das tecnologias digitais na vida e nas emoções das pessoas são incalculáveis. De forma que as relações psicossociais são afetadas em todas as fases do desenvolvimento humano.

Os especialistas em saúde mental vêm alertando para o uso excessivo da tecnologia, visto que eles comprovadamente causam ansiedade, estresse, dependência, perturbações comportamentais, insônia e outros transtornos mentais.

Quanto ao corpo físico, o uso das tecnologias, por uso repetitivo de dispositivo, pode causar a LER (Lesão por Esforço Repetitivo, e a síndrome também é conhecida como DORT, que significa Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho). Além dos diversos tipos de escoliose e doenças no pescoço.

Já o canal aditivo sofre lesões com o uso exagerado de fones de ouvido, o que vêm gerando uma espécie de zumbido permanente.

Quanto à visão, o uso excessivo de tecnologias reduz a visão e provoca doenças como dor de cabeça, enxaqueca e outros males.

Portanto, o uso exagerado das tecnologias, principalmente de celulares, tabletes e notebook, descendiam doenças emocionais e psicológicas. Além de criar um mal-estar mental, e perturbações comportamentais como: estresse, insônia, dependência e ansiedade.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo