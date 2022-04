Uso de máscaras passa a ser facultativo na Uern

Na semana passada, após a publicação do Decreto Estadual nº 31.360, de 06 de abril de 2022, que faculta o uso de máscaras de proteção facial no âmbito do Rio Grande do Norte, o Comitê Covid-19 da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) emitiu uma nota técnica indicando a continuidade do uso de máscaras em ambientes fechados.

Mesmo com essa indicação do Comitê, a Universidade decidiu flexibilizar o uso do item de proteção, de forma que ele passa a ser facultativo dentro das dependências da instituição. A decisão foi publicada na Portaria Nº 26/2022 e prevê a obrigatoriedade da máscara apenas para as pessoas que estão dentro do grupo de risco (idosos, gestantes e imunocomprometidos) e pessoas que estão com sintomas gripais.

Também é recomendado o uso da máscara durante a utilização de transporte coletivo de passageiros e durante a permanência em ambientes fechados onde haja aglomerações de pessoas, como a exemplo de salas de aulas, laboratórios, auditórios e salas de utilização coletiva.

A portaria salienta a importância do cumprimento do esquema vacinal por toda a comunidade universitária, como medida essencial para conter a transmissão da Covid-19. É importante ainda a adoção das medidas de frequência na higiene das mãos e ambientes, bem como os demais protocolos de prevenção à transmissão do coronavírus.