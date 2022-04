Uso de máscaras deixa de ser obrigatório no RN

O Governo do Rio Grande do Norte flexibiliza o uso de máscaras em locais abertos e fechados no estado, conforme recomendação do Comitê Científico de Especialistas da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) que discutiu, na noite desta terça-feira, 5, o quadro epidemiológico e assistencial que aponta para um baixo patamar de casos, óbitos e internações.

A flexibilização deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial do RN (DOE-RN) ainda nesta quarta-feira, 6. Na reunião dessa terça-feira, o Comitê discutiu também questões como a manutenção do reforço à campanha de vacinação contra a Covid-19, vigilância de casos e outros pontos.

O novo documento suspende o decreto que estaria em vigor até o dia 8 de abril, para colocar em vigência as novas medidas, que incluem ainda a orientação do uso contínuo de máscara para todas as pessoas que estejam com sintomas gripais e grupos mais vulneráveis à Covid-19, como idosos e imunossuprimidos.

“Graças ao avanço da vacinação, a flexibilização será feita com cautela e toda segurança, a medida acontece devido ao baixo número de novos casos, mortes e internações. A ciência sempre vai pautar nossas decisões no que diz respeito à pandemia. Então, continuaremos avançando com a vacinação, quem ainda não tomou as doses recomendadas, complete o seu esquema vacinal!”, lembrou a governadora Fátima Bezerra, durante comunicado feito nas suas rede sociais nessa terça-feira.

Na última quinta-feira (31), a governadora Fátima Bezerra (PT) já havia afirmado, durante evento do próprio governo, que iria desobrigar uso de máscara em locais fechados ‘em breve’. O uso de máscaras era obrigatório no Rio Grande do Norte desde maio de 2020, após o início da pandemia da Covid-19.

No dia 15 de março o governo flexibilizou o uso de máscaras em locais abertos, mas manteve a obrigatoriedade em locais fechados. Cidades potiguares como Natal e Parnamirim já haviam publicado decretos próprios tornando o uso de máscaras optativo em todos os ambientes.