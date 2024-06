Uso de IA no Judiciário cresceu 26% em relação a 2022, aponta pesquisa

A pesquisa foi realizada no âmbito do Programa Justiça 4.0 , iniciativa do Conselho e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) que tem o objetivo de acelerar a transformação digital do Poder Judiciário. Outras ações do programa envolvem a criação de uma plataforma em nuvem que integra os sistemas judiciários para unificar a tramitação processual e compartilhar soluções tecnológicas entre tribunais brasileiros, incluindo modelos de IA e um repositório unificado de dados dos processos em tramitação no país.