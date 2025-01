Uso de bebida alcoólica é a causa da maioria dos afogamentos nas praias do RN, diz Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) tem enfrentado um aumento expressivo nas ocorrências de afogamento nas praias do RN desde o início da Operação Verão 2025, segundo o Tenente Alan, em entrevista ao programa Jornal 91 nesta quarta-feira 15. Somente na região metropolitana de Natal, 84 resgates foram realizados desde o começo do período de alta temporada.

“O uso de bebida alcoólica, a gente percebe no serviço, é o grande fator de afogamento. As pessoas perdem um pouco do senso de perigo e acabam desafiando nossas praias, rios e lagos”, afirmou o Tenente Alan. “Não só praia, mas também rios e lagos aqui da região, o desconhecimento acerca da nossa dinâmica também provoca esse aumento do número de ocorrências”, complementou.

O trabalho de prevenção desempenhado pelos bombeiros é fundamental para reduzir os riscos. “Iniciamos a campanha Praia Segura com foco na prevenção diretamente com turistas e população local, distribuindo panfletos, fitas de identificação para crianças e orientações educativas. Toda nossa praia é sinalizada, local de bandeira vermelha não se deve tomar banho”, explicou.

Outro ponto de atenção são as áreas de arrecifes e correntezas, como na Praia do Forte e Praia dos Artistas. “A gente vê que é uma praia que se forma uma lagoinha quando há maré alta, sendo que nós temos duas correntezas na Praia do Forte. Temos uma guarnição que fica lá exatamente para orientar porque, quando a maré é de vazante ou até mesmo maré de enchente, se o banhista entrar nessa correnteza, ele pode cair na correnteza e voltar pelo percurso normal da água passando das pedras. Nosso trabalho é para evitar que esses banhistas entrem nessa correnteza, que é o retorno normal da água”, observou.

Em Ponta Negra, segundo o Tenente Alan, não há muitas ocorrências de afogamento pois o mar é mais tranquilo. Porém, estuda-se uma possível mudança do banho em razão da engorda. “É uma praia calma. Temos escutado relatos de que a dinâmica de banho mudou. Pelo fato da nova engorda, a zona de varrido, que é aquela zona de quebração da onda, ela diminuiu, ou seja, a onda quebra mais rápido. Então, ao entrar na praia, afunda mais rápido. Não que isso se torne mais ou menos perigoso, mas sendo que a dinâmica do banho mudou”, disse.

