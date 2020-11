Upanema registra caso de homicídio próximo a movimentação política

Na noite desta quinta-feira (05), José Rodrigo Silva Ferreira, 25 anos, natural de São Paulo do Potengi, foi morto a tiros em uma lanchonete às margens da BR 110. A cerca de 500 metros acontecia uma movimentação política.

De acordo com informações, dois homens chegaram a pé ao estabelecimento por volta das 21h e dispararam contra Rodrigo. O rapaz respondia na justiça por porte ilegal de arma de fogo.

O trabalho de isolamento na área do crime foi realizado pela Polícia Militar. Com a conclusão dos procedimentos feitos no local pelas equipes de Delegacia de Plantão e Itep, o corpo da vítima foi removido para realização de exames de necropsia na Unidade Regional do Itep em Mossoró.

A motivação do homicídio ainda é desconhecida e o trabalho de investigação ficará a cargo da Delegacia de Upanema.