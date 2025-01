Universidades públicas do RN oferecem mais de 14 mil vagas no Sisu 2025

As universidades públicas do Rio Grande do Norte vão oferecer mais de 14 mil vagas em cursos de graduação dentro do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2025.

As inscrições do processo de seleção para o Sisu 2025 acontecerão de 17 a 21 de janeiro. Poderão concorrer os alunos que tenham feito o Enem 2024 e tirado nota acima de zero na redação.

As notas individuais do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) serão divulgadas no dia 13 de janeiro.

O Sisu manterá em 2025 o formato com apenas uma etapa de inscrição. Dessa maneira, os candidatos disputam, em um único processo seletivo, todas as vagas ofertadas pelas instituições participantes ao longo do ano.

Ao todo, foram divulgadas 14.076 vagas no Rio Grande do Norte, até o momento. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) é responsável por mais de metade: 7.231.

Já a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) abriu 2.509 vagas para 2025, com seleção por meio do Sisu.

A Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa), com sede em Mossoró e campi concentrados na região Oeste do Rio Grande do Norte, disponibiliza 2.755 vagas no Sisu.

Por sua vez, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) oferece 1.581 vagas em cursos de graduação.

Cronograma Sisu 2025

Inscrições: 17 a 21 de janeiro de 2025.

Resultado da chamada regular: 26 de janeiro de 2025.

Matrículas nas instituições: 27 a 31 de janeiro de 2025.

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31 de janeiro de 2025.

Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições: a partir de 11 de fevereiro de 2025.