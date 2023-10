Universidades estaduais e municipais divulgam Carta de Mossoró com objetivos para ensino superior

O 70º Fórum Nacional da Associação Brasileira das Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) elaborou a “Carta de Mossoró”, com propostas e intenções a serem implementadas para o fortalecimento das instituições. O evento começou dia 18 e será concluído neste sábado(21).

A Carta de Mossoró foi apresentada pelo presidente da Abruem, Odilon Máximo, pela reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), Cicília Maia, e pelo vice-reitor da Uern, Chico Dantas.

“O Brasil encontra-se em um momento crucial de sua história, em que a busca pela reconstrução e desenvolvimento do país é ancorada na valorização da educação, ciência, tecnologia e inovação”, diz o documento. Acrescenta: “A capilaridade das universidades estaduais e municipais é um fator distintivo de extrema relevância dentro do cenário educacional brasileiro. Elas desempenham um papel fundamental ao estenderem sua influência para além das grandes metrópoles, alcançando regiões mais remotas e interioranas do país”.

Dentre as propostas, estão: garantia da autonomia plena das universidades estaduais e municipais; promover o acesso regular e garantir por legislação específica recursos e financiamentos da União; cumprimento e reformulação do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAEST) para universidades estaduais e municipais; fortalecer e expandir as políticas de ações afirmativas e assistência estudantil; programa de acessibilidade universal nas instalações físicas das universidades; estabelecimento de um fundo de equidade para instituições de ensino superior; criação de políticas de apoio psicossocial; lançamento de campanhas nacionais de conscientização e educação em saúde mental; qualificação e expansão dos hospitais de ensino; necessidade de criação de um setor específico no FNDE para o atendimento das universidades estaduais e municipais.

A reitora Cicília Maia, anfitriã do evento, disse que, na segunda-feira, 23, a associação deve encaminhar a carta para autoridades nacionais, solicitando, inclusive, uma audiência com o presidente Lula da Silva.

Moção pela paz

A Abruem também divulgou uma moção pela paz mundial durante o 70º Fórum da Associação, na qual ressalta a necessidade de “um diálogo constante, essencial para continuarmos progredindo em direção a uma convivência democrática plena e a preservação do nosso maior tesouro: a população e o seu desenvolvimento em todos os âmbitos – humano, social, econômico e político”.