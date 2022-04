Unidades de acolhimento de Mossoró passam por inspeção

Depois de dois anos, o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) retomou as atividades presenciais referentes às inspeções nas entidades de acolhimento de crianças e adolescentes de Mossoró. As inspeções ocorrem de forma concentrada, ou seja, com a participação de toda a rede de proteção infantojuvenil local.

Nos últimos dois anos, em virtude da pandemia, esse trabalho vinha sendo desempenhado de forma remota ou com equipe reduzida para proteger os acolhidos frente à Covid-19. O primeiro encontro aconteceu na sede das Promotorias de Justiça de Mossoró, e debateu os casos das crianças acolhidas no Núcleo Integral de Assistência à Criança (Niac).

As demais reuniões, com foco na Aldeias SOS e na Unidade de Acolhimento Institucional para Adolescentes de Mossoró (AIA), estão marcadas para acontecer na próxima quarta-feira, 6. Além dessa reunião concentrada, a intenção da 12ª Promotoria de Justiça de Mossoró é realizar um segundo momento de inspeção na qual pretendem ir até as entidades para ouvir as crianças, os adolescentes e as equipes que lá se encontram.

“Essa inspeção em duas fases foi uma necessidade que surgiu a partir de reflexões ocorridas durante o distanciamento provocado pela pandemia, a fim de termos olhares global e individual das problemáticas vividas pelas crianças, adolescentes e suas famílias”, explicou o promotor Sasha Alves do Amaral.

As inspeções são importantes para que as pessoas que estão à frente da rede local de proteção da infância e da juventude possam discutir detidamente com o Ministério Público a situação de cada criança e adolescente que está afastado de sua família.

As informações obtidas nesse diálogo ajudam a orientar as ações de cada plano individual de atendimento dos meninos e meninas em acolhimento e de suas famílias. E ainda prepara a rede local para as audiências judiciais de revisão das medidas de acolhimento, que costumam ocorrer no mês posterior ao que são feitas as inspeções.

A ideia é que, da inspeção, possam participar tantos os gestores das políticas públicas, assim como os profissionais da linha de frente que atendem as crianças e os adolescentes em acolhimento e suas famílias.

Assim, são convidados os integrantes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania; da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró; da Secretaria Municipal de Educação do Município; da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte; da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte; do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; dos Conselhos Tutelares das 33ª e 34ª Zonas Eleitorais de Mossoró; do Grupo Afeto de Apoio à Adoção de Mossoró/RN; e das três entidades de acolhimento de Mossoró.