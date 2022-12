União Europeia chega a acordo por nova lei que proíbe importação de produtos ligados à desmatamento

Na manhã desta terça-feira (6), parlamentares da União Europeia (UE) chegaram a um acordo preliminar com os governos do bloco por uma nova lei que obrigará as empresas a verificar e emitir uma declaração de que os produtos colocados no mercado não levaram ao desmatamento e à degradação florestal em qualquer lugar do mundo. De acordo com o texto acordado, embora nenhum país ou commodity seja banido, as empresas não poderão vender seus produtos na UE sem esse tipo de declaração.