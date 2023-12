União é campeão potiguar feminino 2023

O União venceu o Alecrim e conquistou o título do Campeonato Potiguar Feminino 2023. O jogo final foi realizado neste domingo (10) no Estádio Juvenal Lamartine, e terminou com o placar de 2 a 0. Mirla e Day marcaram os gols da vitória. Lu, do União, levou a artilharia com 9 gols marcados. Sandy do União levou a taça de melhor goleira, foram 3 gols sofridos em toda a competição. Campanha O União termina a competição com invencibilidade. Em 7 jogos, 7 vitórias, 46 gols marcados. Com a melhor defesa, foram três gols sofridos. O Alecrim tem 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, com 16 gols marcados e 12 sofridos. Destaque para Fafá, com 6 gols, ocupa a terceira colocação na artilharia ao lado de Sorriso (ABC). Com o título Estadual, o União garante vaga no Campeonato Brasileiro Série A3 2024.