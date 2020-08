Uma janela aberta para o conhecimento – GACC RN lança projeto TV GACC

O GACC-RN lança nesta quinta-feira (06), no canal do YouTube da Instituição, a TV GACC “Uma Janela Aberta Para o Conhecimento”. O projeto, que foi contemplado no programa Criança Esperança, chega para divertir e informar o público com uma linguagem diversificada e inovadora. A intenção é que a TV GACC seja um painel das ações, projetos e atividades institucionais. Os conteúdos são abordados de forma lúdica e criativa, em quadros costurados pelo universo da comunicação virtual.

Todos os quadros foram elaborados com foco no protagonismo infanto-juvenil, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento intelectual das crianças. Os conteúdos que servirão como base para a classe domiciliar serão elaborados pela equipe pedagógica da Instituição e orientados pela equipe de professores da Secretaria Estadual de Educação, sendo mais uma ferramenta de comunicação para reforçar o aprendizado. A Instituição conta também com a importante contribuição de parceiros como o Projeto Ilha de Música (com aulas online de violão/flauta e reforço de matemática) e a escola 23 Steps (com dicas de inglês).

O “Papo Web” é um quadro de entrevistas que tem como objetivo valorizar os heróis honorários (parceiros, e profissionais liberais que contribuem para o funcionamento da Instituição). Na estreia deste quadro a entrevistada será a pediatra oncologista e fundadora da instituição Dra. Zélia Fernandes; com reportagem de Emily (13 anos), produção e som de Kawany (8 anos) e imagens de José (11 anos). As crianças são supervisionadas por profissionais capacitados, e tudo é feito de uma forma que para elas seja uma grande brincadeira. O quadro @Conectando é uma vitrine cultural e artística, que mostrará a cultura das cidades de origem das crianças, abordando temas como música, pontos turísticos e gastronomia regional. O quadro Game.com trata do mundo dos games com dicas sensacionais; e o quadro #Criativos aborda trabalhos manuais com foco na reciclagem, artesanato e arte.

A TV GACC conta com bonecos divertidos, para que as informações cheguem às crianças de forma leve e irreverente. E o jornal contará com a participação das crianças diretamente de suas cidades de origem, com o giro de notícias. Esta foi a forma que o projeto encontrou de trabalhar neste momento de pandemia, transformando a condição de isolamento em uma estratégia de comunicação que, além de potencializar a imagem do GACC-RN, irá fortalecer a auto estima de das crianças assistidas pela Instituição, com muito amor e criatividade.

TV GACC

Lançamento: Dia 06 de agosto, às 10h

Canal: https://www.youtube.com/ channel/UCsx7I25bWCxkMbhraxKu- hQ

Fonte Tribuna de Notícias